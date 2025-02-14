Не попавший на выборы в Абхазию наблюдатель предупредил о риске фальсификаций

Электоральный эксперт Швелерда: Абхазия не пустила в республику опытных наблюдателей из России

Tекст: Андрей Резчиков

«Я не единственный представитель от Ростовской области, кто не смог попасть в Абхазию в качестве международного наблюдателя на выборах президента республики. Почему ЦИК Абхазии отказал в регистрации, остается загадкой. Меня лишь информировали о том, что я не смогу принять участие в наблюдении за выборами президента Абхазии», – рассказал электоральный эксперт Иван Швелерда.

«У нас в Ростове-на-Дону даже не открыли избирательный участок, чтобы проживающие в регионе граждане Абхазии могли проголосовать. Очень обидно», – добавил собеседник.

По его словам, в Абхазию собирались поехать опытные наблюдатели, хорошо знающие действующее местное законодательство. Швелерда напомнил, что ранее участвовал в качестве наблюдателя и сотрудника избирательной комиссии во многих федеральных, региональных и муниципальных избирательных кампаниях. Эксперт также рассказал о рисках фальсификаций на выборах президента Абхазии.

«Дыма без огня не бывает. Первые тревожные звоночки заключаются в том, что не аккредитованы специалисты, которые не одно десятилетие своей жизни отдали выборному процессу», – отметил спикер.

Собеседник выразил надежду, что по итогам голосования победит «достойный кандидат, который будет верен своему народу и республике, а не человек, отстаивающий личные интересы и определенных политических элит».

Напомним, досрочные выборы президента Абхазии намечены на субботу, 15 февраля. В них участвуют Адгур Ардзинба, экс-министр экономики, глава «Абхазского народного движения»; Роберт Аршба, экс-глава Контрольной палаты; Олег Барциц, бывший торгпред в РФ; Бадра Гунба, вице-президент республики и Адгур Хурхумал, глава «Черноморского банка развития».

Об ограничении работы наблюдателей в Абхазии рассказала на этой неделе Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

Она напомнила в ходе круглого стола ЭИСИ, что Россия в отведенные законом сроки направила заявку на аккредитацию более 200 человек в качестве международных наблюдателей, однако на тот момент ответа так и не поступило. «Сроки уже никаким образом не позволяют организовать работу», – заявила Булгакова.

По ее словам, прессинг на ЦИК республики и нечестные манипуляции в СМИ со стороны ряда участников избирательной гонки привели к очень нехорошему прецеденту: ЦИК Абхазии поддался искусственно созданному давлению, думая какое решение принять, и в результате сорвал все сроки, сославшись на большое количество заявок. «Именно это затягивание поставило под угрозу возможность качественного наблюдения», – подчеркивала эксперт.