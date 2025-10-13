Ростовские ученые создали материал для «умных» костных имплантатов

Ученые ЮФУ предложили основу для имплантатов, превращающихся в кость

Tекст: Мария Иванова

Ученые ЮФУ разработали основу для «умных» имплантатов, которые в будущем могут превращаться в настоящую костную ткань, передает РИА «Новости». Исследование опубликовано в журнале Journal of Physics and Chemistry of Solids.

Главной проблемой при протезировании костей и зубов является приживаемость имплантатов. Специалисты ЮФУ предложили использовать фосфатный минерал брушит, который способен превращаться в гидроксиапатит – природный компонент костей и зубов. Управлять этим превращением удалось с применением двух добавок: карбоната кальция и белков.

«Мы установили взаимный усиливающий эффект между карбонатом кальция и белками. Вместе они работают как катализатор, заставляя частицы брушита растворяться и сразу же выстраиваться в прочные кристаллы гидроксиапатита, идентичные натуральным», – рассказала заведующая лабораторией ЮФУ Елизавета Муханова.

Ученые объяснили эффективность метода с помощью эффекта Ребиндера, позволяющего не только ускорить заживление, но и контролировать форму и размер кристаллов, что важно для прочности будущей кости. Принципиальное отличие работы ростовских ученых – в исследовании синергии сразу двух добавок и анализе механизма их совместного действия.

Наиболее успешной оказалась смесь с яичным альбумином: она быстрее формирует «костный» материал при попадании в жидкость, напоминающую кровь или слюну. Образцы тестировались в разных средах, а для анализа структуры применяли рентгенофазовый метод и электронную микроскопию. Следующий шаг – оценка эффективности и безопасности новых материалов для применения в персонализированной медицине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские химики усовершенствовали способ синтеза жизненно важных лекарств.

Ранее ученые из России создали новые молекулы для борьбы с оспой.

Кроме того специалисты доказали взаимосвязь между жирной едой и стрессом.