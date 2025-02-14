Развожаев сообщил о завершении строительства последних этапов трассы «Таврида»

Tекст: Валерия Городецкая

Развожаев сообщил о завершении строительства седьмого и восьмого этапов трассы «Таврида», передает РИА «Новости». В ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор отметил, что строительство этих участков, включая Ялтинское кольцо, «разгрузило» движение в направлении Ялты. За последние пять лет в Севастополе также отремонтировали 778 дорог общей протяженностью 596 км.

Кроме того, Развожаев отметил, что впервые с 2014 года проведена инвентаризация бесхозных дорог в регионе. В ходе встречи губернатор также доложил о ходе строительства культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный. По его словам, строительство Театра оперы и балета выполнено на 57%, а готовность музейного комплекса составляет 72%.

Губернатор добавил, что здание Академии хореографии уже введено в эксплуатацию, а сам кластер строят по поручению президента России. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета и Российская государственная художественная галерея.

Также Развожаев сообщил, что благодаря модернизации системы здравоохранения продолжительность жизни в Севастополе достигла 75 лет. По этому показателю регион вошел в десятку лидеров по стране.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя, а также одобрил строительство современного кампуса в городе.