Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Развожаев сообщил о завершении строительства последних этапов трассы «Таврида»
В Севастополе завершили строительство заключительных этапов трассы «Таврида», а также отремонтировали 778 дорог общей протяженностью 596 км за последние пять лет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил о завершении строительства седьмого и восьмого этапов трассы «Таврида», передает РИА «Новости». В ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор отметил, что строительство этих участков, включая Ялтинское кольцо, «разгрузило» движение в направлении Ялты. За последние пять лет в Севастополе также отремонтировали 778 дорог общей протяженностью 596 км.
Кроме того, Развожаев отметил, что впервые с 2014 года проведена инвентаризация бесхозных дорог в регионе. В ходе встречи губернатор также доложил о ходе строительства культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный. По его словам, строительство Театра оперы и балета выполнено на 57%, а готовность музейного комплекса составляет 72%.
Губернатор добавил, что здание Академии хореографии уже введено в эксплуатацию, а сам кластер строят по поручению президента России. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета и Российская государственная художественная галерея.
Также Развожаев сообщил, что благодаря модернизации системы здравоохранения продолжительность жизни в Севастополе достигла 75 лет. По этому показателю регион вошел в десятку лидеров по стране.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя, а также одобрил строительство современного кампуса в городе.