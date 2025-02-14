Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Путин одобрил строительство современного кампуса в Севастополе
Президент России Владимир Путин согласился с предложением губернатора Севастополя Михаила Развожаева о создании в регионе современного кампуса мирового уровня.
Путин поддержал идею строительства в Севастополе современного кампуса мирового уровня, передает ТАСС. На встрече с Развожаевым он отметил, что создание кампуса в Севастополе было бы правильным шагом и подчеркнул свою готовность работать с правительством над этим проектом.
Глава государства также посоветовал губернатору включиться в программу по строительству кампусов, которая уже хорошо известна Развожаеву. «Я поддержу», – заверил Путин.
Ранее Путин поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя.
Накануне глава государства провел встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом.