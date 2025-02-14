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    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    20 комментариев
    14 февраля 2025, 14:27 • Новости дня

    Путин одобрил строительство современного кампуса в Севастополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением губернатора Севастополя Михаила Развожаева о создании в регионе современного кампуса мирового уровня.

    Путин поддержал идею строительства в Севастополе современного кампуса мирового уровня, передает ТАСС. На встрече с Развожаевым он отметил, что создание кампуса в Севастополе было бы правильным шагом и подчеркнул свою готовность работать с правительством над этим проектом.

    Глава государства также посоветовал губернатору включиться в программу по строительству кампусов, которая уже хорошо известна Развожаеву. «Я поддержу», – заверил Путин.

    Ранее Путин поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя.

    Накануне глава государства провел встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

    14 февраля 2025, 10:20 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 80% за неделю, следует из опроса фонда «Общественное мнение».

    По данным ФОМ, 80% россиян доверяют Путину, что на 2 процентных пункта выше по сравнению с прошлой неделей, передает ТАСС.

    Столько же участников опроса считают, что Путин эффективно справляется со своими обязанностями на посту главы государства.

    Работу правительства одобрили 53% участников (минус 1 п.п.). При этом 57% респондентов считают, что глава кабмина Михаил Мишустин работает хорошо, что на 1 п.п. выше, чем раньше.

    Поддержка политических партий также осталась на прежнем уровне: «Единой России» доверяют 44% опрошенных, КПРФ и ЛДПР – по 8%, «Справедливой России – За правду» и «Новым людям» – по 3%.

    Опрос проводился с 7 по 9 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

    В конце января уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составлял 79%, при этом 81% опрошенных граждан страны сочли, что он работает хорошо.

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    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    13 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Орбан выступил с резкой критикой руководства Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил, что ЕС пока не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо проявить силу, хорошее руководство и умную дипломатию, чего, по его мнению, Брюссель не демонстрирует.

    В своем заявлении Орбан указал на несостоятельность заявлений европейских официальных лиц, отметив, что пока президенты США и России обсуждают мирное урегулирование, ЕС делает «бесполезные заявления». Орбан подчеркнул, что невозможно требовать участия в переговорах – его нужно заслужить.

    Издание Financial Times сообщало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы, страны ЕС потребовали участия в этих переговорах.

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    13 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в предательстве Украины, вмешательстве в ее дела и стравливании украинцев с русскими.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила, что именно Запад предал Украину, вмешиваясь в ее внутренние дела и стравливая украинцев с русскими. Захарова считает, что это стало причиной нынешнего кризиса в регионе.

    Дипломат обратила внимание на комментарий генсека НАТО Марка Рютте, который выразил неясную позицию относительно того, является ли телефонный разговор между президентами России и США «предательством Украины» со стороны Запада. Захарова назвала его комментарий «невнятным» и подчеркнула, что важен не сам разговор, а долгосрочные действия Запада.

    «Что вопрос, что ответ – ничтожны», – добавила Захарова. Она также указала на то, что Запад инициировал антиконституционный переворот на Украине и обманывал по поводу выполнения минских договоренностей. По ее словам, это привело к вооруженному конфликту в регионе и подрыву стабильности.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным.

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    14 февраля 2025, 01:37 • Новости дня
    Стало известно о встрече России, США и Украины в Саудовской Аравии

    Россия, США и Украина проведут встречу высокопоставленных чиновников в Саудовской Аравии

    Tекст: Максим Попов

    Высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы обсудить текущие международные вопросы.

    Как сообщил президент Трамп, встреча между высокопоставленными чиновниками России, США и Украины пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что обсуждение пройдет без участия лидеров стран, однако высшие должностные лица примут участие в переговорах.

    «Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать», – приводит агентство слова американского лидера.

    Ранее в Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене.

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    13 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы

    Песков: В Москве готовы приветствовать лидеров крупных стран на праздновании юбилея Победы

    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что если главы стран решат разделить радость Победы и значение этого праздника, президент Путин будет рад приветствовать их в Москве, передает ТАСС. На вопрос о том, будет ли Путин рад приветствовать президента США, Песков ответил утвердительно: «Ну разумеется».

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в мероприятии, которое состоится 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также планирует посетить Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

    Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.

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    14 февраля 2025, 05:47 • Новости дня
    Сотрудники ФСБ задержали жителей Ангарска за попытку поджога военной техники

    УФСБ сообщило о задержании в Ангарске двух поджигателей на территории воинской части

    Tекст: Максим Попов

    В Ангарске Иркутской области задержаны два человека за попытку поджечь военную технику с использованием бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в УФСБ по региону.

    Как передает ТАСС, в Ангарске Иркутской области сотрудники УФСБ задержали двух граждан России за попытку совершения теракта на территории воинской части.

    Злоумышленники пытались поджечь специальную военную технику, забрасывая ее стеклянными бутылками с горючей жидкостью. Военнослужащие и техника не пострадали.

    Как сообщили в УФСБ, задержанные были оперативно установлены благодаря взаимодействию с правоохранительными органами и Росгвардией.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, фигуранты дела о диверсии в воинской части в Подмосковье хотели подорвать автомобиль сотрудника ФСБ.

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    13 февраля 2025, 17:12 • Новости дня
    Банкам запретили общаться с клиентами в иностранных мессенджерах

    Мишустин объявил о запрете банкам и госслужбам пользоваться иностранными мессенджерами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о запрете на использование иностранных мессенджеров для общения с гражданами от лица государственных служб и банков.

    Мишустин подчеркнул, что запрет касается всех государственных служб, операторов связи и банков, которые теперь не смогут применять иностранные мессенджеры для прямого общения с клиентами и гражданами, передает ТАСС. «Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», – заявил премьер.

    Напомним, правительство России решило ввести обязательную маркировку телефонных звонков, чтобы граждане могли видеть, от кого поступает звонок – от организации или с международного виртуального номера.

    Сообщалось, что Генпрокуратура зафиксировала рост телефонных мошенничеств в 2024 году на 15%. В МВД ранее рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам.

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    14 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Путин поручил организовать поддержку пострадавшим от ВСУ по принципу «одного окна»
    Путин поручил организовать поддержку пострадавшим от ВСУ по принципу «одного окна»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин распорядился о создании системы помощи пострадавшим жителям приграничных областей России от действий ВСУ, используя принцип «одного окна» для упрощения процесса.

    Путин дал поручение правительству, Минобороны и региональным органам власти Белгородской, Брянской и Курской областей организовать помощь пострадавшим жителям по принципу «одного окна», указано на сайте Кремля.

    Это решение направлено на упрощение процедуры получения поддержки. В документе подчеркивается важность координации действий всех задействованных органов для эффективного предоставления помощи.

    Путин также распорядился о предоставлении жилья жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий и не подлежат восстановлению.

    Власти должны обеспечить доступность всех необходимых ресурсов и услуг для пострадавших, чтобы минимизировать бюрократические преграды.

    Ранее в приграничных районах Курской области начали работать комиссии по оценке степени разрушений жилых домов, вызванных атаками ВСУ. Минобороны предоставило первый список из 158 населенных пунктов для проведения работ.

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    13 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    Принято решение ввести маркировку звонков для защиты от мошенников

    Мишустин сообщил о введении маркировки звонков для защиты от телефонных мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России решило ввести обязательную маркировку телефонных звонков, чтобы граждане могли видеть, от кого поступает звонок – от организации или с международного виртуального номера.

    Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о подготовке законодательных поправок для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, передает ТАСС. Одной из ключевых инициатив станет обязательная идентификация входящих звонков. Это позволит абонентам видеть информацию об источнике звонка на экране телефона.

    Мишустин отметил, что нововведение поможет распознавать звонки от организаций и международных виртуальных номеров, снижая риск мошенничества.

    Сообщалось, что Генпрокуратура зафиксировала рост телефонных мошенничеств в 2024 году на 15 процентов. В МВД рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам.

    Госдума приняла закон, который вводит обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов, чтобы защитить граждан от мошенников и дать им время на обдумывание перед заключением сделки.

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    14 февраля 2025, 06:37 • Новости дня
    В Госдуме предложили поощрять супругов за долгий брак

    На рассмотрение Нижней палаты парламента внесут законопроект о выплатах за 30 лет и более в браке

    Tекст: Максим Попов

    В Госдуму предложили законопроект о выплатах за долгий брак, начиная с 30 тыс. рублей за 30 лет совместной жизни, где индексация предусмотрена ежегодно.

    Как сообщило РИА «Новости», депутат от ЛДПР Ярослав Нилов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о материальном поощрении супругов, проживших в браке более 30 лет. В частности, документ предполагает выплату 30 тыс. рублей парам, отмечающим 30-летний юбилей.

    Нилов пояснил, что на данный момент выплаты за долгий брак существуют только в 19 субъектах России и некоторых городах. Однако размеры выплат различаются: где-то вознаграждают только за 50-летний юбилей, а где-то предусмотрены выплаты и за другие круглые даты.

    Законопроектом предусмотрено, что выплаты будут ежегодно индексироваться. Граждане, проживающие в регионах с тяжелыми климатическими условиями и на Крайнем Севере, получат увеличенные выплаты благодаря районному коэффициенту. Предположительно, выплаты будут предоставляться региональными властями за счет субвенций из федерального бюджета.

    Ранее президент Путин подписал закон о дополнительной индексации пенсий на 9,5% для военных пенсионеров с 1 января 2025 года с учетом фактического уровня инфляции.

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    13 февраля 2025, 20:48 • Новости дня
    Песков: Президенты РФ и США обсудили ущерб отношениям двух стран от администрации Байдена

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре президенты России и США обсудили ущерб, нанесенный отношениям стран предыдущей администрацией Вашингтона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Владимир Путин обсудил с американским лидером ущерб, нанесенный двусторонним отношениям России и США при предыдущей администрации Вашингтона, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что нынешнее состояние отношений между странами не соответствует интересам ни России, ни Соединенных Штатов.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва из-за политики США, которая, по его мнению, подрывает международный режим нераспространения ядерного оружия и усиливает конфронтацию.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что главы России и США поставили российско-американские отношения на ноги.

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    13 февраля 2025, 22:01 • Новости дня
    Депутат Госдумы высмеял поведение Зеленского

    Хамитов сравнил жалобы Зеленского на Трампа с поведением капризной школьницы

    Tекст: Максим Попов

    Амир Хамитов назвал поведение Зеленского на фоне переговоров Путина и Трампа комическим, подчеркнув, что жалобы украинского лидера напоминают капризы школьниц.

    Депутат Госдумы Амир Хамитов,  в интервью РИА «Новости» заявил, что если бы не трагичность ситуации, поведение Владимира Зеленского могло бы стать основой для комического сериала. Это заявление было сделано в контексте недавних жалоб украинского президента на Дональда Трампа, который связался с Владимиром Путиным до того, как позвонить Зеленскому.

    Хамитов отметил, что Зеленский, похоже, обижен на весь мир и пытается привлечь внимание, жалуясь и «топая ножкой». По его словам, такие претензии более характерны для капризных школьниц, но для взрослых людей, тем более политических лидеров, такое поведение может свидетельствовать о медицинских проблемах.

    Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о начале дискуссий по урегулированию конфликта на Украине. Позже Трамп проинформировал Зеленского о содержании разговора.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Зеленский заявил, что Киев не признает результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта, если они пройдут без участия украинской стороны.

    Страны Европейского союза выразили желание участвовать в этих переговорах, чтобы обеспечить надежную трансатлантическую безопасность и предоставить Украине гарантии безопасности.

    Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах и уже начала формировать группу для переговоров с США, однако об участии Европы в переговорах пока понимания нет.

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    13 февраля 2025, 22:51 • Новости дня
    В ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли четыре человека

    На трассе Тимашевск-Кореновск три автомобиля столкнулись, погибло четыре человека

    Tекст: Максим Попов

    В Тимашевском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, включая женщину-водителя иномарки.

    Авария произошла в четверг около 19.00 на автодороге «Тимашевск – Кореновск», передает РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД по региону. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь в одном направлении с другим автомобилем той же марки, столкнулся с ним. После удара его машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с легковым автомобилем Kia.

    В результате ДТП погибли четыре человека. Среди них водитель иномарки, женщина 1982 года рождения, а также водитель и два пассажира ВАЗ-2114, личности которых на момент сообщения не установлены.

    На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственные органы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Дагестане на трассе Р-215 произошло столкновение маршрутки с легковым автомобилем, в результате которого два человека погибли и 13 получили травмы.

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    14 февраля 2025, 13:30 • Новости дня
    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за риска инфляции

    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, чтобы учитывать возможные риски роста инфляции.

    Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых принято Банком России на первом заседании в 2025 году, передает ТАСС.

    Регулятор обосновал этот шаг продолжающимися инфляционными рисками и необходимостью стабилизировать экономику.

    Банк России обновил прогнозы средней ключевой ставки на ближайшие годы. Теперь ожидается, что в 2025 году ставка составит 19-22%, что выше предыдущего прогноза в 17-20%. На 2026 год прогноз также был пересмотрен в сторону повышения – с 12-13% до 13-14%.

    Прогноз на 2027 год остался без изменений и составляет 7,5-8,5%. Это свидетельствует о стремлении регулятора к постепенному снижению ставок в перспективе.

    В своем заявлении Центральный банк подчеркнул, что будет внимательно следить за экономической ситуацией и учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции при принятии дальнейших решений о возможном изменении ставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Банк России зафиксировал значительное количество жалоб на банки, связанных с начисленными процентами и информированием по вкладам.

    Банк России заявлял о намерении снизить ключевую ставку в случае устойчивого замедления инфляции к целевому уровню в 4%, учитывая рост спроса и нормализацию бюджетной политики.

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    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

      0 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Молекула-семья против атома-индивида

      Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

      5 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Формулой мира станет экономический раздел Украины

      Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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