Путин одобрил строительство современного кампуса в Севастополе

Tекст: Валерия Городецкая

Путин поддержал идею строительства в Севастополе современного кампуса мирового уровня, передает ТАСС. На встрече с Развожаевым он отметил, что создание кампуса в Севастополе было бы правильным шагом и подчеркнул свою готовность работать с правительством над этим проектом.

Глава государства также посоветовал губернатору включиться в программу по строительству кампусов, которая уже хорошо известна Развожаеву. «Я поддержу», – заверил Путин.

Ранее Путин поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя.

Накануне глава государства провел встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом.