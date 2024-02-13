Путин поручил распространить льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»

Tекст: Ольга Никитина

«Правительству Российской Федерации принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», – говорится в поручениях президента по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие прошло 14 декабря 2023 года.

Кроме того, Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа «Семейная ипотека» будет продлена в России, кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах.