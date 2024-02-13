Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
Путин поручил распространить льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»
Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье.
«Правительству Российской Федерации принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», – говорится в поручениях президента по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие прошло 14 декабря 2023 года.
Кроме того, Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа «Семейная ипотека» будет продлена в России, кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах.