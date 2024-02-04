Хуснуллин рассказал о планах продлить программу «Семейная ипотека»

Эксперт: США плохо продумали удар по объектам в Сирии и Ираке

Эксперт Надеин-Раевский: США плохо продумали удар по объектам в Сирии и Ираке

Tекст: Андрей Резчиков

«Удары США приведут к тому, что каждая из группировок, каждое из затронутых подразделений шиитских организаций начнет мстить и наносить ответные удары. Ящик Пандоры открыт. Так принято, и по-другому никогда не было», – считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

«Когда американцы планировали удары, по-видимому, не до конца рассчитали ответную реакцию. То есть развязана большая война с шиитами практически на всем пространстве Ближнего Востока», – добавил востоковед.

По прогнозу эксперта, к мести шиитов присоединятся йеменские хуситы, а «масштаб мести будет зависеть от вооружений в их распоряжении». «У хуситов, благодаря Ирану, есть современные высокоточные ракеты большой дальности, это не ракеты ХАМАС из водопроводных труб. А беспилотники производят на месте практически все боевые шиитские организации... То есть попытки чистой силы США контрпродуктивны, они спровоцируют дополнительные удары по американским базам, а их хватает на территории Ближнего Востока, прежде всего в странах Персидского Залива», – добавил востоковед.

По мнению спикера, остановить нападения на американские базы можно только после прекращения операции Израиля в секторе Газа. «Все решается очень просто – должна быть устранена сама причина. Но американцы пока не собираются устранять ее. Есть слухи о договоренности длительного прекращения огня с ХАМАС. Это, пожалуй, единственно возможный путь остановить масштабное распространение конфликта на весь Ближний Восток», – подытожил эксперт.

В ночь на субботу США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним формированиям. Среди пораженных целей названы командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для проиранских боевиков.

Президент США Джо Байден заявил, что ответ «продолжится, когда и где мы выберем». Байден заверил, что «США не ищут конфликта на Ближнем Востоке», но подчеркнул, что на попытки навредить США последует реакция.

В минобороны Сирии заявили, что в результате атаки погибли мирные жители и военные, разрушены объекты.

Американцы решили нанести удары в ответ на нападение 28 января неопознанного беспилотника базу США Tower 22 на севере Иордании. В результате атаки погибли трое американских военных и более 40 человек получили ранения. Это нападение стало первым с момента начала войны между Израилем и ХАМАС осенью прошлого года. На объекте размещены около 350 американских военнослужащих. База находится недалеко от демилитаризованной зоны на границе между Иорданией и Сирией.

Иран отрицает свою причастность к нападению.