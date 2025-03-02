Стало известно о строительстве новых дорог в Крыму к 2030 году

В Крыму утвердили проекты строительства дорог от трассы «Таврида» до побережья

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в Крыму утвердили проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, сообщает РИА «Новости». Среди ключевых проектов – съезды с трассы «Таврида» к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция дороги к поселку Новый Свет и серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри. Аксенов отметил, что проекты включают создание более коротких путей для туристов.

По словам Аксенова, в текущем году завершатся работы по строительству второго этапа юго-восточного обхода Симферополя, который начинается у трассы «Таврида». Дорога позволит туристам ехать к южнобережью, избегая Симферополя. Стоимость проекта составляет 32 млрд рублей.

В 2026 году ожидается завершение первого этапа дороги Льговское – Грушевка – Судак. Протяженность дороги составит около 32 км, а стоимость более 23,6 млрд рублей. Также планируется капитальный ремонт дороги Алушта – Ялта и дороги Бахчисарай – Ялта. Это позволит сократить время в пути.

Еще один проект предусматривает строительство и реконструкцию 6-километровой дороги Судак – поселок Новый Свет. Строительство завершится в 2029 году и потребует 7 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе завершили строительство заключительных этапов трассы «Таврида» и отремонтировали 778 дорог общей протяженностью 596 км за последние пять лет. Президент России Владимир Путин заявил о планах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря, которая станет аналогом трассы «Таврида» в Крыму. Трассу «Таврида» открыли после пожара в Феодосии.