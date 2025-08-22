В Роскосмосе раскрыли значение эмблемы миссии «Союз МС-28»

Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Эмблема миссии «Союз МС-28», старт которой запланирован на осень, украшена изображением кречета – символа силы, скорости и позывного экипажа, рассказали в Роскосмосе.
О деталях оформления эмблемы миссии «Союз МС-28» рассказали в Telegram-канале Роскосмоса.
На эмблеме присутствует стилизованная хищная птица кречет, которая стала символом силы, скорости и позывным экипажа.
Также на эмблему нанесены фамилии участников и государственные флаги России и США. Под логотипом Роскосмоса изображены силуэты корабля «Союз» и Международной космической станции.
Три яркие звезды на синем фоне обозначают трех членов экипажа: Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Кристофера Уильямса. На фоне Земли размещены название и порядковый номер корабля – «Союз МС-28».
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Байконура ожидает приезд тысяч гостей на ракетных запусках в течение года. Максимальный наплыв туристов прогнозируется во время старта пилотируемого корабля в ноябре.
Этим летом глава Роскосмоса посетил Центр управления полетами американского сегмента МКС в Хьюстоне.