Политолог Межевич анекдотом про водку и кошку обрисовал взаимоотношения Украины и НАТО

Tекст: Андрей Резчиков

«Боднар родом из Тернопольской области, в которой даже в советские годы было бандеровское гнездо. А уже при Никите Хрущеве бандеровцы массово пошли в компартию и захватили на западе республики позиции», – напомнил Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По мнению собеседника, НАТО и без формального членства активно использует Украину, так как альянс «взял от Украины в экономическом и демографическом плане все что хотел». Сложившуюся ситуацию политолог сравнил со старым анекдотом.

«Жена, чтобы отучить мужа пить, бросила дохлую кошку в ведро с водкой. Вернувшись, застала его выжимающим тушку со словами: "Ну, кошечка, ну хоть капельку"». Но все уже выпито, – сказал Межевич. – Сейчас из Украины выжимают последние капли, только не спирта, а крови».

Ранее на этой неделе посол Украины в Польше Василий Боднар объяснил ценность своей страны в НАТО умением «убивать русских», которого «пока нет» у членов Североатлантического альянса. Посол считает, что Украина должна тесно сотрудничать с НАТО, а в будущем стать его частью. По его словам, украинцы якобы готовы на размещение натовских баз «в каждом селе».

По мнению Межевича, украинские дипломаты делают подобные заявления с целью угодить властям – из личных побуждений поддерживают режим до его краха. «В их среде даже ходит цитата из "Семнадцати мгновений весны": "А вот когда в Берлине будет грохотать русская канонада и солдаты будут драться за каждый дом, вот тогда отсюда можно будет уйти, не хлопая дверью". И Боднар, наверняка имея недвижимость за пределами Украины, вероятно, поступит так же», – заключил Межевич.

Как пишет американское издание Politico, США намерены ограничить свое участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Об этом было заявлено во время закрытых переговоров военных представителей Великобритании, Франции, Германии и Финляндии с главой политического блока Пентагона Элбриджем Колби, который ранее проводил аудит американских запасов вооружений. Он также давно призывал Европу активнее участвовать в собственной обороне, что, по мнению наблюдателей, усложняет получение гарантий со стороны США.