В городе Байконур рассказали, когда можно увидеть пуски ракет

Бусыгин: Байконур в 2025 году ожидает туристов на ракетные запуски

Tекст: Ирма Каплан

Традиционно самый большой интерес вызывают пилотируемые пуски. Запуск корабля «Союз МС-28» намечен на конец ноября, и мы ожидаем, как и обычно на запуск космонавтов, более двух тысяч приезжих», – рассказал он ТАСС.

Бусыгин уточнил, что на других пусках – в июле, сентябре и декабре – гостей будет меньше.

Конкретные типы ракет, которые будут запускаться в июле, сентябре и декабре, глава администрации Байконура не раскрыл. При этом представители ракетно-космической отрасли сообщали о запуске грузового корабля «Прогресс МС-31» в июле и испытательном пуске новой ракеты-носителя «Союз-5» в конце декабря.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил организовать стажировки для студентов, обучающихся по специальностям ракетостроения и космонавтики на российских космодромах Байконур и Восточный.