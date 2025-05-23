Путин поручил организовать стажировки для студентов на космодромах России

Tекст: Дарья Григоренко

В рамках указанных поручений Роскосмосу и Министерству науки и высшего образования поручено организовать для студентов, обучающихся по специальностям ракетостроения и космонавтики, стажировки на российских космодромах Байконур и Восточный, а также в профильных организациях, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Роскосмосу поручено оказать поддержку запуску малых космических аппаратов для учебных и научных задач. В документе говорится о необходимости продления программы «УниверСат» для реализации этих целей.

Ранее Путин поручил провести анализ причин, по которым студенты инженерных специальностей не завершают обучение, и представить предложения по изменению ситуации.