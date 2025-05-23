Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.9 комментариев
Путин поручил организовать стажировки для студентов на космодромах России
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, выданных по итогам встречи со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана, сообщила пресс-служба Кремля.
В рамках указанных поручений Роскосмосу и Министерству науки и высшего образования поручено организовать для студентов, обучающихся по специальностям ракетостроения и космонавтики, стажировки на российских космодромах Байконур и Восточный, а также в профильных организациях, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Роскосмосу поручено оказать поддержку запуску малых космических аппаратов для учебных и научных задач. В документе говорится о необходимости продления программы «УниверСат» для реализации этих целей.
Ранее Путин поручил провести анализ причин, по которым студенты инженерных специальностей не завершают обучение, и представить предложения по изменению ситуации.