Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС в Хьюстоне

Tекст: Антон Антонов

Баканов и делегация Роскосмоса ознакомились с Космическим центром имени Джонсона. В ходе поездки представители российской стороны посетили ЦУП, где Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы, управляющей российским сегментом – «они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в подмосковном Королеве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление».

Делегация также посетила тренажерный корпус, где располагаются наземные симуляторы российского и американского сегментов МКС, а также лабораторию космического питания, передает РИА «Новости».

Кроме того, руководство Роскосмоса встретилось с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым, проходящими подготовку к полетам.

В корпорации уточнили, что каждый российский космонавт перед экспедицией проходит обязательную подготовку в НАСА, чтобы ознакомиться с американским сегментом станции, а иностранные астронавты тренируются в Подмосковье. Это делается для повышения безопасности и отработки действий в нештатных ситуациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов прибыл в Хьюстон для переговоров с руководством НАСА. Встреча руководителей космических ведомств России и США ожидается 31 июля.