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    Иван Лизан Иван Лизан Почему сроки ультиматума Трампа не действуют на Россию

    Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    4 комментария
    30 июля 2025, 01:22 • Новости дня

    Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС в Хьюстоне

    Глава Роскосмоса посетил ЦУП американского сегмента МКС в Хьюстоне
    @ Официальный Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос»

    Tекст: Антон Антонов

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе визита в США осмотрел Центр управления полетом американского сегмента МКС и встретился с российскими космонавтами, сообщила госкорпорация.

    Баканов и делегация Роскосмоса ознакомились с Космическим центром имени Джонсона. В ходе поездки представители российской стороны посетили ЦУП, где Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы, управляющей российским сегментом – «они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в подмосковном Королеве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление».

    Делегация также посетила тренажерный корпус, где располагаются наземные симуляторы российского и американского сегментов МКС, а также лабораторию космического питания, передает РИА «Новости».

    Кроме того, руководство Роскосмоса встретилось с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и Петром Дубровым, проходящими подготовку к полетам.

    В корпорации уточнили, что каждый российский космонавт перед экспедицией проходит обязательную подготовку в НАСА, чтобы ознакомиться с американским сегментом станции, а иностранные астронавты тренируются в Подмосковье. Это делается для повышения безопасности и отработки действий в нештатных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов прибыл в Хьюстон для переговоров с руководством НАСА. Встреча руководителей космических ведомств России и США ожидается 31 июля.

    29 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа

    Песков заявил о продолжении СВО несмотря на заявления Трампа

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на Украине, несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва хотела бы защищать свои интересы мирным путем, но в настоящее время вынуждена действовать в рамках спецоперации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, отметив, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

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    29 июля 2025, 08:53 • Новости дня
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) заниматься делами США, а не вмешиваться в российско-украинские переговоры.

    Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) работать ради интересов своей страны, а не вмешиваться в переговорный процесс с Украиной, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что не Грэму и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев подчеркнул: «Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!»

    Ранее Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу, напомнив ему о последствиях ультиматумов и о возможной эскалации. На это Линдси Грэм заявил в X, что те, кто считает, что глава Белого дома не готов к прекращению кровопролития, «скоро сильно ошибутся».

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это тем, что «нет смысла ждать».

    Комментарии (22)
    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    29 июля 2025, 12:02 • Новости дня
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Покупка Командорских островов не подлежит комментариям, потому что продажа Родины в России считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею продажи США Командорских островов, передает РИА «Новости».

    По ее словам, подобные заявления «не стоило бы комментировать в принципе». Захарова напомнила, что продажа Родины в России считается одним из самых страшных преступлений.

    Захарова также отметила, что если у США есть необходимые для покупки средства, то им лучше направить их на решение собственных финансовых проблем. По ее словам, эти деньги могли бы «сделать Америку снова великой» и частично покрыть государственный долг США, который по состоянию на 24 марта 2025 года достиг 36,64 трлн долларов.

    Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил рассмотреть возможность покупки у России Командорских островов для наблюдения за китайскими подводными лодками.

    Дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

    Комментарии (12)
    29 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов

    Дипломат Долгов резко ответил на идею США о покупке Командорских островов

    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов
    @ Александр Петров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Штатам следует понять: российское руководство твердо и последовательно отстаивает национальные интересы. Москва не торгует своими территориями, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Так он прокомментировал идею офицера США выкупить у России Командорские острова для противодействия КНР.

    «Американский подполковник Джеффри Фриц, который несет службу в Эстонии, наверное, перебрал с местными горячительными напитками. Найти иное объяснение его бредовой идее о покупке Командорских островов сложно», – иронично отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, причины появления подобного предложения в публичном пространстве могут быть абсолютно разные. «Возможно, это отголоски концепции сделок, которую администрация Дональда Трампа проводит на всех направлениях внешней политики. Может быть, это зондирование реакции как Москвы, так и Пекина. Либо речь просто идет о заполнении информационного пространства эпатажными заявлениями», – рассуждает дипломат.

    Как бы то ни было, статья Фрица свидетельствует о том, что среди американских военных есть те, кто абсолютно неадекватно оценивает современные мировые реалии. «Как правило, на Западе такие люди, особенно в чине подполковника, более сдержаны в оценках и отличаются от некоторых политиков здравомыслием. Но, видимо, ситуация меняется», – посетовал он.

    «Трудно судить о том, реально ли витают такие идеи в Пентагоне или Госдепе. Но Белому дому следует понять: российское руководство твердо и последовательно отстаивает национальные интересы. Мы не торгуем своими территориями. Если же в Вашингтоне и европейских столицах есть сомнения, мы приведем их в чувство и продолжим работать, обеспечивая наши нацинтересы», – заключил Долгов.

    Ранее в США задумались о покупке у России Командорских островов. Идею озвучил подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности американских сухопутных войск несет службу в Эстонии.

    По его мнению, Штаты могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок. «Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику», – пишет Фриц в статье для издания Breaking Defense.

    Стоимость островов офицер оценил в 15 млрд долларов. По его мнению, Вашингтону в рамках этой сделки следует также приобрести природные ресурсы района и инфраструктуру. Как следствие, исключительная экономическая зона Штатов увеличится на 3,8%. Как считает Фриц, острова могли бы стать частью штата Аляска или неинкорпорированной территорией США.

    Идею военного прокомментировала официальной представитель МИД России Мария Захарова. «Продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений. Но если у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», – сказала она РИА «Новости».

    Комментарии (9)
    29 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    @ Союзмультфильм

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лицензионное соглашение на права использования Чебурашки в Японии утратило силу несколько лет назад, а по факту сделки идет следствие, заявили в «Союзмультфильме», комментируя сообщения о проигранном в США иске по правам на мультфильм.

    Лицензионное соглашение по использованию образа Чебурашки в Японии завершилось в 2021 году, пояснили в компании РИА «Новости».

    В России ведется следствие в отношении бывшего руководителя студии, заключившего сделку с американской компанией LaRubint Corp.

    В 2016 году к студии обратилось неустановленное лицо от LaRubint Corp. с предложением передачи прав на мерчендайзинг бренда Чебурашка в Японии. Компания LaRubint Corp. была осведомлена о спорной ситуации с японской TXBB и, по словам студии, стремилась не к развитию мерчендайзинга, а к получению роялти от японской компании.

    LaRubint Corp. проиграла суд в Японии, не получив желаемого результата, после чего подала иск против «Союзмультфильма» для получения компенсации. В ходе разбирательства директор LaRubint Corp. подтвердила, что у компании нет сотрудников и она не вела реальной деятельности по бренду Чебурашка, что зафиксировал суд.

    В студии подчеркнули, что соблюдают российское законодательство и в случае легализации судебного решения в России добровольно его исполнят.

    Напомним, в США суд установил, что «Союзмультфильм» нарушил эксклюзивные права американской компании LaRubInt Corp. на персонажей Чебурашки.

    По данным суда, у LaRubInt Corp. были исключительные права на использование образов крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки в Японии, Китае, Индии, США и Канаде.

    Комментарии (10)
    29 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США
    Песков устойчивым выражением описал процесс нормализации отношений с США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Темпы нормализации российско-американских отношений замедлились, они идут «ни шатко ни валко», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет «ни шатко ни валко», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в ускорении этого процесса, однако для движения вперед необходимы усилия обеих сторон.

    По его словам, Москва хотела бы видеть большую динамику, но «нужны импульсы с двух сторон». Песков выразил надежду, что в будущем процесс нормализации приобретет большую динамику.

    Песков добавил, что между Москвой и Вашингтоном отсутствуют переговоры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Причиной этого он назвал состояние двусторонних отношений, сложившееся при администрации экс-президента США Джо Байдена.

    Ранее Песков заявил, что Москва видит потенциал для перезапуска отношений Москвы и Вашингтона. Китай поддержал улучшение отношений России и США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине.

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    29 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    В США предложили купить территорию у России для слежки за Китаем
    В США предложили купить территорию у России для слежки за Китаем
    @ Александр Петров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник армии США Джеффри Фритц предложил приобрести у России Командорские острова за 15 млрд долларов для создания системы мониторинга китайских подлодок и воссоединения разделенного народа алеутов, сообщает Breaking Defense.

    Инициатива обсуждалась в публикации на портале Breaking Defense, где подполковник армии США Джеффри Фритц предложил приобрести у России Командорские острова за 15 млрд долларов.

    По его мнению, этот шаг позволил бы США усилить наблюдение за подводными лодками Китая, которые теоретически могут проникать в Арктику через Берингов пролив. Фритц отмечает, что архипелаг, находящийся на стыке Северной части Тихого океана и Берингова моря, имеет стратегическое значение для создания единого «сонарного щита» на пути подлодок.

    По оценке автора, сделка принесла бы взаимную выгоду обеим странам, позволив России получить значительные финансовые средства для внутренних нужд. В структуру оценки включены стоимость исключительной экономической зоны, природные ресурсы, биоразнообразие и инфраструктура.

    Фритц отмечает, что покупка могла бы проводиться с учетом международных правил, в том числе положений Конвенции ООН по морскому праву.

    Ключевая цель – мониторинг китайских субмарин класса «Цзинь» и «Тан», способных нести баллистические ракеты большой дальности. Размещение американских подводных систем слежения на островах «позволило бы своевременно выявлять угрозы и обеспечивать национальную безопасность», полагает офицер. Острова также обладают уникальными акустическими преимуществами для ведения подводного мониторинга благодаря слабой ледовой обстановке.

    В публикации подчеркивается, что продажа может вызвать обеспокоенность среди союзников США, учитывая возможность поступления крупных средств в российскую экономику на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Автор призывает к поэтапному и прозрачному подходу к финансированию сделки, а также к дипломатическому сопровождению и международному контролю.

    Кроме стратегических интересов в материале отмечен гуманитарный аспект: покупка Командорских островов могла бы воссоединить разобщенный народ алеутов, проживающий по обе стороны современной границы, обеспечив доступ к социальным программам и инфраструктуре США.

    Ранее сообщалось, что жители острова на Аляске начали учить русский язык из страха перед возможным захватом Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Аляску продали США.

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    29 июля 2025, 20:25 • Новости дня
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Экс-советник Белого дома Томас Грэм заявил, что Россия практически выполнила задачи спецоперации: Москва получила сухопутный коридор в Крым и добилась того, что Украина не попадает в НАТО.

    Бывший советник президента США Джорджа Буша – младшего по России и Евразии Томас Грэм заявил, что Россия уже в значительной степени достигла целей спецоперации на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на The National Interest.

    Грэм считает, что сейчас Украина вряд ли вступит в НАТО, а США и европейские союзники не собираются предоставлять ей гарантии безопасности через ускоренное вступление в альянс. По его словам, после событий 2014 года Запад не готов рисковать войной с Россией ради защиты Украины и не планирует брать на себя такие обязательства.

    Томас Грэм также отметил, что Россия контролирует около 85% территории Украины и обеспечила сухопутный коридор к Крыму, который практически невозможно захватить военным путем. По его мнению, Киев признает невозможность силового возвращения этих территорий, несмотря на отказ признавать контроль России юридически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отмечал, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

    Комментарии (7)
    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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    29 июля 2025, 13:33 • Новости дня
    Кремль принял к сведению заявление Трампа о сроках урегулирования на Украине

    Песков: Кремль ознакомлен с новым заявлением Трампа об урегулировании на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа, при этом он добавил, что хотел бы воздержаться от оценок высказываний американского политика, передает ТАСС.

    Песков также прокомментировал возможность проведения встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, вопрос о такой встрече в предметном плане по-прежнему не рассматривается. Пресс-секретарь подчеркнул, что несмотря на звучавшие заявления Трампа о незаинтересованности в переговорах с Путиным, никаких изменений по этому поводу в Кремле не произошло.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию несмотря на заявления Дональда Трампа.

     Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, подчеркнув, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Трампа, отметив опасность подобных ультиматумов.

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    29 июля 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп пообещал санкции, пошлины и «другое» против России

    Трамп допустил введение санкций и «другого» против России при отсутствии соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им десятидневного срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое».

    В интервью изданию New York Post Трамп отметил: «После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое», передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что не получил ответа от России на свое предложение о прекращении огня на Украине в течение 10-12 дней, и назвал это «прискорбным».

    Он добавил, что его разговоры с российским лидером Владимиром Путиным всегда «проходили прекрасно», и несколько раз казалось, что соглашение по Украине уже достигнуто. По словам Трампа, несмотря на конструктивные беседы, после них происходили «очень плохие вещи» и окончательной договоренности достичь не удалось.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине начинается, и пригрозил ввести импортные пошлины при отсутствии сделки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В Кремле заявили, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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    29 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    ЕК: Трамп и фон дер Ляйен рассматривали ускорение введения пошлин против России

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе переговоров в Шотландии президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затронули ускорение введения 100% пошлин США против партнеров России.

    Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен действительно затрагивали вопрос ускорения введения 100-процентных пошлин США против торговых партнеров России на переговорах в Шотландии 27 июля, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе.

    Он подтвердил, что данный вопрос поднимался, отвечая на уточняющий запрос о содержании обсуждения. Речь шла о сокращении сроков введения пошлин и о том, насколько Соединенные Штаты готовы к таким мерам в отношении партнеров России.

    Де Кеерсмакер добавил, что обсуждение пошлин проходило наряду с переговорами о снижении ограничений для Евросоюза. Детали достигнутых договоренностей по итогам консультаций пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить обозначенный им ранее 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Трамп установил новый срок в 10-12 дней со дня заявления и отметил, что дальнейшее ожидание не имеет смысла. Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию несмотря на заявления Дональда Трампа.

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    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

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    29 июля 2025, 11:01 • Новости дня
    Китай поддержал улучшение отношений России и США

    МИД КНР заявил о поддержке диалога России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин будет приветствовать улучшение отношений между Россией и США, укрепление диалога между Москвой и Вашингтоном способствует укреплению мира и стабильности во всем мире, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Го Цзякунь прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа, которая может состояться в конце августа или начале сентября в Пекине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Пекин будет приветствовать улучшение отношений между Россией и США. Дзякун отметил, что укрепление диалога между Москвой и Вашингтоном способствует укреплению мира и стабильности во всем мире.

    Ранее Дональд Трамп получил официальное приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовки ко встрече Путина и Трампа в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

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    29 июля 2025, 11:01 • Новости дня
    Наемника из США заочно осудили в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ДНР заочно осудили американского гражданина Эндрю Ричарда Бренса, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в Генпрокуратуре.

    Верховный суд ДНР заочно приговорил 37-летнего Бренса к 14 годам строгого режима, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в 2023 году Бренс прибыл на Украину, где добровольно вступил в 4-й батальон так называемого «интернационального легиона» теробороны Украины. Он принимал участие в боях против российских военных до мая 2025 года и получил за это более 1,9 млн рублей.

    Бренс объявлен в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения – заключение под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданку США Дженнифер Мюлли к 13 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил.

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