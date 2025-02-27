Генконсульство России в Марселе решило подать иск против напавших французов

Tекст: Ольга Иванова

Генеральное консульство России в Марселе намерено подать иск против двух французов, совершивших нападение на консульство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального консула России в Марселе Станислава Оранского. Иск будет подан в административный суд Марселя и направлен на возмещение материального и морального ущерба, а также компенсацию за запугивание.

Оранский подчеркнул, что нападение нанесло консульству значительный ущерб. В результате инцидента был отменен запланированный прием, что привело к упущенной выгоде. Кроме того, дипломат отметил, что инцидент стал причиной нервной встряски для сотрудников и посетителей консульства, среди которых были дети.

Генконсул заявил, что он уже проинформировал суд о намерении подать иск. Суд назначил дату рассмотрения дела на 23 января 2026 года.

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе, ими оказались французы. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский отмечал, что российскую сторону возмущает мягкий приговор, который запрошен для обвиняемых. Обвиняемых приговорили к восьми месяцам лишения свободы.