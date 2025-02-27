Генконсул: Россию возмутил мягкий приговор, запрошенный для напавших на консульство в Марселе

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы рассматриваем это как террористический акт, совершенный группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору. Это нападение на консульство с использованием взрывчатых веществ, они к нему готовились», – сказал Оранский РИА «Новости».

Он пояснил, что прокурор отмел все доводы российской стороны, и заявил, что речи о теракте не идет, а обвиняемые «просто совершили глупость».

«Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие. Мы возмущены непропорционально мягким запрошенным наказанием», – сказал дипломат.

Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе. Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы.

Обвинение запросило для них год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом.