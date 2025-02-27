Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.51 комментарий
Россию возмутил мягкий приговор, запрошенный для напавших на консульство в Марселе
Генконсул: Россию возмутил мягкий приговор, запрошенный для напавших на консульство в Марселе
Российскую сторону возмущает мягкий приговор, который запрошен для обвиняемых в нападении на генеральное консульство России в Марселе, сообщил генконсул Станислав Оранский.
«Мы рассматриваем это как террористический акт, совершенный группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору. Это нападение на консульство с использованием взрывчатых веществ, они к нему готовились», – сказал Оранский РИА «Новости».
Он пояснил, что прокурор отмел все доводы российской стороны, и заявил, что речи о теракте не идет, а обвиняемые «просто совершили глупость».
«Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие. Мы возмущены непропорционально мягким запрошенным наказанием», – сказал дипломат.
Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе. Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы.
Обвинение запросило для них год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом.