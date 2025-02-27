Напавшие на консульство России во Франции проведут восемь месяцев дома

Напавших на консульство России во Франции осудили на восемь месяцев домашнего заключения

Tекст: Алексей Дегтярев

Наказание оба осужденных будут отбывать дома, в течение всего срока на них будут надеты электронные браслеты, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе, ими оказались французы. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский отмечал, что российскую сторону возмущает мягкий приговор, который запрошен для обвиняемых.

