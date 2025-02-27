Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.51 комментарий
Напавшие на консульство России во Франции проведут восемь месяцев дома
Напавших на консульство России во Франции осудили на восемь месяцев домашнего заключения
Обвиняемых в закидывании российского генерального консульства зажигательными устройствами в Марселе приговорили к восьми месяцам лишения свободы.
Наказание оба осужденных будут отбывать дома, в течение всего срока на них будут надеты электронные браслеты, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе, ими оказались французы. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский отмечал, что российскую сторону возмущает мягкий приговор, который запрошен для обвиняемых.