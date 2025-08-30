Судно опрокинулось на реке в Астраханской области, пострадал ребенок

Сотрудница МИД Армении изменила родине с любовником из Азербайджана

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщил онлайн-ресурс Factor.am, ссылаясь на свои источники, сотрудница МИД Армении была задержана в Ереване по подозрению в шпионаже в пользу Азербайджана. По данным источников, Служба национальной безопасности Армении установила, что Алексанян поддерживала контакты с гражданином Азербайджана, с которым у нее была любовная связь, и передавала ему важную информацию, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что Алексанян занимала должности в ключевых управлениях МИД и имела доступ к закрытым материалам. Ее задержали в аэропорту «Звартноц» более месяца назад. Во время допроса она рассказала, что получала деньги от азербайджанской стороны и не действовала в одиночку.

На данный момент неизвестно, кто был ее сообщником и какую должность этот человек занимает в МИД Армении. Согласно публикации, сотрудники СНБ изъяли компьютеры некоторых работников министерства в связи с расследованием. Служба нацбезопасности и МИД Армении пока не дали официальных комментариев по данному делу.

Ранее ФСБ сообщала, что уроженка Азербайджана и гражданка России, проживавшая в Рязани, осуждена на пять лет лишения свободы за установление контакта с украинской спецслужбой.