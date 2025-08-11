Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
В Петербурге вынесли приговор по делу о трагедии на понтоне в Царском Селе
Пушкинский райсуд Петербурга назначил условный срок и штраф директору фирмы Сергею Немцову, понтон которой перевернулся в Екатерининском парке, в ходе ЧП погибла женщина.
Мужчину признали виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.
Его приговорили к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком два года и штрафу в 200 тыс. рублей.
Немцов возглавлял компанию «Маринпласт», которой принадлежал понтон «Остров-15», перевернувшийся в пруду Екатерининского парка. Следствие установило, что именно он допустил к управлению судном монтажника Алексея Тихонова, не имевшего необходимых прав.
Понтон был рассчитан на 12 человек, однако вечером 5 июня на него посадили 24 пассажира и не обеспечили судно спасательными средствами. Напомним, судно опрокинулось в июне 2024 года, все находившиеся на борту оказались в воде, погибла актриса Анастасия Голикова.
Сам Немцов своей вины не признал.