В Петербурге вынесли приговор по делу о трагедии на понтоне в Царском Селе

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчину признали виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.

Его приговорили к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком два года и штрафу в 200 тыс. рублей.

Немцов возглавлял компанию «Маринпласт», которой принадлежал понтон «Остров-15», перевернувшийся в пруду Екатерининского парка. Следствие установило, что именно он допустил к управлению судном монтажника Алексея Тихонова, не имевшего необходимых прав.

Понтон был рассчитан на 12 человек, однако вечером 5 июня на него посадили 24 пассажира и не обеспечили судно спасательными средствами. Напомним, судно опрокинулось в июне 2024 года, все находившиеся на борту оказались в воде, погибла актриса Анастасия Голикова.

Сам Немцов своей вины не признал.