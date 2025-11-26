На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.2 комментария
В Японии решили создать неуязвимую оптоволоконную сеть
Японские власти к 2027 году запланировали закончить строительство 600-километрового оптоволоконного канала передачи данных с инновационным уровнем защиты информации.
Работы по проекту планируют завершить к марту 2027 года, передает ТАСС со ссылкой на Nikkei Asia.
Магистральная сеть свяжет города Токио, Нагоя, Осака и Кобэ, обеспечив защищенную передачу особо важных данных во внутренних коммуникациях страны.
Испытания новой технологии стартуют в том же году, а полноценное внедрение по всей Японии ожидается к 2030 году. Управлять линиями будет Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии в сотрудничестве с корпорациями Toshiba и Nippon Electric Corporation.
По сведениям портала, защита будет реализована на основе квантового шифрования, при котором ключи безопасности передаются с помощью квантовых состояний фотонов. Любая попытка вмешательства нарушает их состояние, делая попытку взлома сразу заметной и бесполезной для злоумышленника.
Такие технологии разработаны с расчетом на противодействие будущим квантовым компьютерам, которые способны взломать любые современные системы защиты. Власти Японии надеются, что внедрение новых стандартов связи обеспечит безопасность ключевой финансовой, медицинской и дипломатической информации. В Китае аналогичная сеть уже действует и объединяет более 80 городов.
