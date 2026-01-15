Адвокат: У матери погибшего младенца из Новокузнецка была 19-я беременность

Tекст: Вера Басилая

Одна из рожениц, у которой в роддоме Новокузнецка скончался новорожденный, была беременна уже в 19-й раз, передает ТАСС. Об этом сообщила адвокат исполняющего обязанности заведующего отделением роддома Алексея Эмиха Ольга Следзовская во время судебного заседания по вопросу меры пресечения.

По словам Следзовской, у потерпевших, чьим новорожденным оказывал помощь Эмих, были выявлены серьезные патологии и вирусные инфекционные заболевания, которые впоследствии передались детям. Также отмечалось, что один из младенцев родился недоношенным и с крайне низкой массой тела.

Адвокат подчеркнула, что многократные беременности могут значительно осложнить течение болезни у рожениц. Она добавила, что у пострадавших наблюдался целый ряд других заболеваний, усугубляющих ситуацию.

Ранее суд признал девять матерей потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке.

Главврача и врио заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Новокузнецкой городской клинической больницы задержали по делу о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что младенцы в роддоме Новокузнецка, вероятнее всего, умерли из-за стафилококковой инфекции.