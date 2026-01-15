  • Новость часаСК исключил связь убийств генерала Сарварова и сотрудников ДПС в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции
    НАСА провело первую в истории «медицинскую эвакуацию» астронавтов с МКС
    Военный эксперт: У США сейчас не хватит сил для серьезного обмена ударами с Ираном
    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    Главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    Минобороны Дании пообещало открыть ответный огонь в случае вторжения США
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    17 комментариев
    15 января 2026, 13:43 • Новости дня

    Песков: Обсуждение стабильности без учета арсеналов Франции и Британии невозможно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркивал, что обсуждать вопросы стратегической стабильности невозможно без учета ядерных арсеналов Франции и Британии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Как напомнил Песков, «здесь не нужно забывать и заявление президента Путина о том, что в дальнейшем говорить о вопросах стабильности и безопасности без учета арсеналов в Франции и Великобритании тоже не представляется возможным», передает РИА «Новости».

    Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о перспективах заключения нового, более выгодного для России договора по ограничению стратегических наступательных вооружений.

    Ранее Песков заявил, что Москва продолжает ожидать официального ответа от Вашингтона на предложение президента Владимира Путина продлить ограничения по ДСНВ еще на один год.

    Напомним, американский лидер Дональд Трамп продемонстрировал, что его не беспокоит истечение срока действия последнего крупного соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией через четыре недели.

    Москва выразила надежду на поддержку инициативы президента Владимира Путина по ДСНВ со стороны Вашингтона. Владимир Путин подтвердил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.

    14 января 2026, 19:30 • Новости дня
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в российский МИД.

    Информацию о визите дипломата подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. «В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», – заявили в министерстве. Подробности встречи и причины приглашения Долакии в МИД не уточняются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении Лондона продолжить давление на Россию.

    Напомним, Британия и Германия разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (6)
    15 января 2026, 10:33 • Новости дня
    Россия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    Россия заявила протест Британии и предупредила об ответе в случае эскалации
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова дать зеркальный ответ на возможную эскалацию со стороны Британии после инцидента с британским сотрудником спецслужб, работавшим под дипломатическим прикрытием, сообщили в МИД России.

    Россия выразила решительный протест Британии в связи с деятельностью сотрудника спецслужб под прикрытием, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Временной поверенной в делах Британии в Москве Дейни Долакиа сообщили об аннулировании аккредитации указанного дипломата, которого сочли сотрудником спецслужб.

    «В случае если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный ответ», – сообщили в МИД России.

    Сотруднику, подозреваемому в работе на британские спецслужбы, предписано покинуть Россию в течение двух недель. Решение принято на основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Российская сторона заявила о намерении и далее придерживаться бескомпромиссной позиции в вопросах национальной безопасности.

    В МИД России отметили, что не допустят присутствия на территории страны незаявленных сотрудников иностранных спецслужб. Дейни Долакиа была официально уведомлена, что подобные действия и впредь будут пресекаться в интересах безопасности России.

    Временная поверенная в делах Британии Дейни Долакиа была вызвана в МИД России.

    В Москве выявили сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, который работал под прикрытием второго секретаря посольства Британии. Ему предписали покинуть Россию в течение двух недель.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (11)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром

    Лавров: Макрон работает на публику, заявляя о планах связаться с Путиным

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    Лавров подчеркнул, что Макрон уже не в первый раз говорит о планах поговорить с российским лидером в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Министр отметил, что взрослые люди, особенно занимающие государственные посты, должны напрямую предлагать контакты, если хотят обсуждать вопросы войны и мира. По словам Лаврова, заявления Макрона о готовности к диалогу и обещания что-то предложить через несколько недель выглядят несерьезно.

    «Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», – добавил он. Министр подчеркнул, что подобный подход не способствует реальному урегулированию международных вопросов.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. На прошлой неделе он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 10:24 • Новости дня
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве выявлен сотрудник британских спецслужб, работавший под прикрытием второго секретаря посольства Британии, которому предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщает ЦОС ФСБ России.

    В ходе контрразведывательных мероприятий сотрудники ФСБ России выявили незаявленного сотрудника британских спецслужб, который работал в посольстве Британии в Москве под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела, сообщает РИА «Новости». Им оказался Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения.

    По данным ФСБ и МИД, после согласования с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.

    Временная поверенная в делах Британии посетила МИД России, однако после встречи отказалась от комментариев для журналистов. Подробности беседы между дипломатами пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее временная поверенная в делах Британии Дейни Долакия прибыла в МИД России.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (5)
    13 января 2026, 10:41 • Новости дня
    Во Франции испугались перевооружения Германии

    Bloomberg: Во Франции со страхом следят за темпами перевооружения ФРГ

    Во Франции испугались перевооружения Германии
    @ Ebrahim Noroozi/Pool AP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже опасаются, что масштабное перевооружение Германии и увеличение военных расходов до 3,5% к 2035 году могут ослабить позиции французского оборонного сектора, сообщает Bloomberg.

    Французские чиновники сообщили о «страхе и тревоге» в Париже по поводу масштабов перевооружения Германии. Во Франции опасаются, что усиление военного комплекса ФРГ приведет к доминированию Берлина в оборонной сфере Европы и ослабит национальный оборонный сектор, передает передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что во французском политическом истеблишменте царят противоречивые настроения: с одной стороны, приветствуется рост оборонных расходов Германии, с другой – опасения вызывает рост политического влияния Берлина и усиление его позиций в военной сфере.

    «Внутриполитическая нестабильность подрывает геополитическое влияние Франции», – заявил агентству европарламентарий Франсуа-Ксавье Беллами.

    По словам вице-президента Германского фонда Маршалла Клаудии Майор, в Европе после Второй мировой войны сложился консенсус о роли Франции как геополитического лидера, а Германии – как экономического гиганта. Теперь ФРГ, по мнению эксперта, расширяет свое влияние, совмещая обе эти функции, что вызывает тревогу в Париже.

    Рост оборонного бюджета Германии связан с решениями саммита НАТО 2025 года в Гааге, где Берлину рекомендовали увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2035 году. В НАТО и большинстве стран ЕС одобряют эти меры, однако в ряде европейских столиц, в том числе в Париже, выражают сомнения из-за популярности в Германии партии «Альтернатива для Германии», критикующей евроинтеграцию. В некоторых странах опасаются появления в Берлине не проевропейского правительства.

    Ранее Германия планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро к 2029 году.

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности Бундесвера до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил немецким политикам о необходимости помнить трагические уроки прошлого на фоне заявлений о наращивании военной мощи.

    Комментарии (5)
    14 января 2026, 23:16 • Новости дня
    Times: Британия готовит спецназ для захвата танкеров «теневого флота»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы специального назначения Британии проходят подготовку к возможным операциям по перехвату танкеров «теневого флота», пишет Times.

    Источник Times в оборонной сфере заявил, что проведение подобных миссий, вероятно, поручат спецподразделению королевских ВМС – Особой лодочной службе, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Times сообщала, что власти Британии рассматривают возможность передачи Украине доходов от подсанкционной российской нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота». Британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Times: Британия хочет финансировать Киев за счет продажи изъятой нефти России
    Times: Британия хочет финансировать Киев за счет продажи изъятой нефти России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Британии рассматривают возможность передачи Украине доходов от подсанкционной российской нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота», сообщает The Times.

    Британия изучает планы по использованию нефти, изъятой с судов российского «теневого флота», для финансирования военных усилий Украины, передает RT.

    По данным издания The Times, Лондон хочет перенаправить средства, полученные от продажи подсанкционной нефти, в поддержку Украины.

    Источник издания заявил, что таким образом Британия хочет лишить Россию незаконных доходов от войны, а также найдет способ помочь финансировать сопротивление Украины.

    На данный момент не уточняется, насколько реалистичен такой формат финансирования и когда именно Британия сможет применить подобную схему. Ранее стало известно, что кабинет министров Британии подготовил юридические основания для использования армии при задержании судов, связанных с «теневым флотом» России.

    Планируется, что вооруженные силы получат расширенные полномочия для усиления давления на подобные суда, однако сроки начала подобных операций пока не определены.

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовкой весом 200 кг, способную уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 08:45 • Новости дня
    Филиппо заявил о создании армии ЕС для помощи Киеву, а не Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию европейской армии разработан для поддержки Украины, а не ради защиты Гренландии, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии использует тему Гренландии как предлог для обоснования необходимости единой армии ЕС, но на самом деле речь идет о помощи Киеву и противостоянии России, передает РИА «Новости».

    Филиппо подчеркнул: «Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту».

    Политик отметил, что объединение европейских стран посредством создания общей армии не поможет ЕС в случае противостояния с Соединенными Штатами. Он добавил, что Евросоюзу важно заключать правильные союзы и принимать самостоятельные решения в условиях конфликтов.

    Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс объявил о поддержке идеи постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, ссылаясь на недавние заявления Вашингтона по поводу Гренландии и необходимостью военной независимости Брюсселя.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия в Гренландии для демонстрации серьезного отношения к безопасности в Арктике.

    Дипломат Константин Долгов спросил Урсулу фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее заявления о необходимости России стремиться к миру на Украине.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 14:35 • Новости дня
    Министр обороны Франции объявила о начале добровольного набора в ВС

    Министр обороны Франции заявила о начале добровольного набора в вооруженные силы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства обороны Франции Катрин Вотрен объявила о старте набора молодых людей для прохождения добровольной военной службы.

    По ее словам, набор в первую когорту добровольцев начинается с 12 января 2026 года, передает РИА «Новости». Она выступила с соответствующим заявлением на пресс-конференции в министерстве обороны, трансляция которой велась на странице ведомства в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Поддержку новой программе выразил и начальник генерального штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон. Он отметил, что служба будет проходить исключительно на территории Франции – как в европейской части страны, так и в заморских департаментах.

    «Выбрать национальную добровольную военную службу – значит, участвовать в защите наших граждан и страны на территории Франции», – подчеркнул генерал.

    В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи Франции.

    Ранее он заявил, что Франция рассматривает возможность отправки нескольких тысяч военных на Украину после завершения конфликта, но они не будут вовлечены в боевые действия.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 19:23 • Новости дня
    Франция заявила о готовности защищать суверенитет Гренландии

    Премьер Франции Лекорню заявил о солидарности с Данией по Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж подчеркнул важность защиты суверенитета Гренландии, отметив наличие собственных заморских территорий и солидарность с Данией по этому вопросу.

    Франция выразила полную солидарность с властями Дании и Гренландии в вопросе защиты суверенитета Гренландии, передает ТАСС. Премьер-министр Себастьен Лекорню выступил с этим заявлением в парламенте, подчеркнув, что Франция, как и Дания, имеет собственные заморские территории и не может согласиться с попытками подрыва их суверенитета.

    «Позиция французской дипломатии заключается в выражении полной солидарности с властями Дании и Гренландии. Я напоминаю, в том числе тем, кто, возможно, бывает очарован демонстрацией силы или ее проявлениями, что защита суверенитета других государств является условием защиты нашего собственного суверенитета», – отметил Лекорню.

    Он напомнил, что Гренландия является датской автономной территорией, а Франция также владеет заморскими департаментами. По словам премьера, любые попытки поставить под сомнение суверенитет таких территорий могут создать угрозу и для Франции.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в разных формах предлагал выкупить или аннексировать Гренландию, а его соратники ставили под вопрос право Дании контролировать этот остров.

    Сейчас Гренландия официально входит в состав Дании с широкими правами автономии. В 1951 году США и Дания подписали отдельный договор о защите Гренландии: Вашингтон обязался оборонять остров от внешних угроз в рамках союзнических соглашений по НАТО.

    Европейские страны во главе с Британией и Германией также обсуждают планы военного присутствия в Гренландии для демонстрации серьезного отношения к безопасности в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас Европа сталкивается с выбором между поддержкой Украины и усилением позиций в Гренландии.

    А заместитель председателя нижней палаты парламента Франции предложила рассмотреть вопрос выхода страны из НАТО из-за политики США.

    Комментарии (4)
    13 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Полянский: Британия и Франция знают о неприемлемости их войск на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные страны, обсуждая возможное размещение своих войск на Украине после заключения мирного соглашения, осведомлены о решительном неприятии этого шага со стороны России, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что Британия и Франция знают о неприемлемости размещения своих войск на Украине для российских властей, передает «Россия 24».

    Он подчеркнул: «Наверное, они должны были сделать этот ход. Они его сделали. Они знают прекрасно, что мы предупреждали – для нас это неприемлемо. Знают прекрасно, что наличие вооруженных сил НАТО и западных вооруженных сил мы не примем, уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил».

    Дипломат напомнил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины обсуждался на встрече «коалиции желающих» в Париже. Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал, что по итогам переговоров подписана декларация о готовности разместить западные войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине уверенность в их безопасности.

    Британия и Франция могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией.

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Парламент Франции провалил вотум недоверия Лекорню

    Парламент Франции не поддержал вотум недоверия Лекорню

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Национальном собрании Франции не хватило голосов для принятия резолюции о недоверии правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню.

    Парламент Франции не поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню. Согласно результатам голосования, представленным в нижней палате парламента, инициатива не набрала необходимого числа голосов, передает РИА «Новости».

    «Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята», – заявила спикер Яэль-Брон Пиве во время заседания. Трансляция голосования велась на официальной странице Национального собрания в социальной сети Х (заблокирована в РФ).

    За инициативу, выдвинутую представителями левой партии «Непокорившаяся Франция», проголосовало 256 депутатов. Для принятия резолюции требовалось большинство из 289 членов Национального собрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Лекорню поручил министру внутренних дел Франции Лорану Нуньесу подготовиться к возможной организации парламентских выборов в марте.

    Напомним, что осенью президент Франции назначил Лекорню главой правительства повторно после его отставки с этого же поста. В первый раз Лекорню продержался на должности премьер-министра меньше месяца.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 10:38 • Новости дня
    Париж не исключил будущие переговоры Путина с Макроном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Париж пока не начал прорабатывать возможные контакты французского лидера Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, однако такие переговоры не исключаются в перспективе, сообщил дипломатический источник Франции.

    Как сообщил дипломатический источник, в настоящий момент «никакого конкретного разговора на этом уровне не планируется, хотя ничто не исключено», передает ТАСС.

    Источник подчеркнул, что Франция сохраняет готовность к диалогу с Москвой как по двусторонним, так и по многосторонним дипломатическим каналам. По его словам, «диалог всегда возможен», вне зависимости от дипломатического формата.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Комментарии (0)
    13 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Французские следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра ценности

    Французские следователи нашли гараж-тайник после ограбления Лувра

    Tекст: Мария Иванова

    Следователи обнаружили гараж под Парижем, куда преступники на скутерах привезли похищенные из Лувра украшения, однако сами реликвии пока не найдены.

    Французские следователи обнаружили подземный гараж в коммуне Обервилье под Парижем, куда преступники, ограбившие Лувр, привезли похищенные драгоценности, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

    На видеозаписях камер видно, как двое мужчин на скутерах въезжают в гараж 19 октября 2025 года, осматривают украденное и прячут его в одном из боксов. Однако часть реликвий уже тогда отсутствовала, а сами украшения до сих пор не найдены.

    В течение нескольких дней после преступления подозреваемые регулярно возвращались в этот гараж, опасаясь слежки и используя детекторы излучения. Позже, обнаружив камеры видеонаблюдения, злоумышленники скрыли лица и покинули гараж на белом автомобиле Citroen, после чего забрали скутеры и другое имущество.

    Следствие выяснило, что преступники могли действовать по собственной инициативе, что, по мнению французских СМИ, «может оказаться разрушительным для имиджа Франции». При этом один из подозреваемых ранее утверждал, что ему предложили 15 тыс. евро за кражу двое мужчин со славянским акцентом, а о том, что речь идет о Лувре, он не знал. Телеканал BFMTV добавил, что в соседней коммуне Курнев обнаружили тайник с техникой для обнаружения слежки, глушением радиосигнала и оборудованием для проверки качества золота.

    По данным следствия, налет на Лувр был совершен четверыми преступниками с применением автогидроподъемника. Из Галереи Аполлона были похищены девять украшений общей стоимостью 88 млн евро, включая корону императрицы Евгении, инкрустированную 1 354 бриллиантами, которую преступники случайно выронили при побеге.

    Прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что к этому делу привлечены более 100 следователей, но судьба похищенных реликвий остается неизвестной.

    Двое подозреваемых были задержаны уже 25 октября, один из них пытался покинуть страну. Все четверо предполагаемых участников сейчас под стражей, причем, по данным следствия, они не имеют связей с крупным преступным миром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, один из подозреваемых в ограблении Лувра рассказал, что якобы получил предложение о краже за 15 тыс. евро от «людей со славянским акцентом».

    Обвиняемые по делу о дерзком ограблении Лувра заявляют, что организаторами преступления могли быть участники зарубежной криминальной группировки.

    WSJ отметила, что ошибки грабителей помогли полиции их задержать.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 10:47 • Новости дня
    Толпа протестующих встретила британского дипломата у здания МИД

    Толпа протестующих встретила британского дипломата у здания МИД России

    Толпа протестующих встретила британского дипломата у здания МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У здания МИД России в Москве, куда была вызвана временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакиа, собрались несколько десятков человек с плакатами, осуждающими политику Лондона и требующими прекратить поставки оружия на Украину.

    Несколько десятков человек собрались у здания Министерства иностранных дел России на Смоленской площади, куда была вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве Дейни Долакиа, передает ТАСС.

    Демонстранты держали плакаты с надписями: «Британия – страна террорист», «Ваше оружие убивает детей» и «Лондон сеет смерть». Протестующие выразили недовольство действиями Британии на международной арене и осудили поставки вооружения Киеву.

    Временная поверенная в делах Британии Дейни Долакиа была вызвана в МИД России.

    В Москве выявили сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, работавшего под прикрытием второго секретаря посольства Британии, и ему предписано покинуть Россию в течение двух недель.

    В МИД России предупредили о зеркальном ответе Лондону при эскалации ситуации, заявили Долакиа решительный протест.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    Главное
    США начали торговать венесуэльской нефтью
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану
    TWZ: США были готовы уничтожить три военных аэродрома Венесуэлы
    Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат
    Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии
    Директор нацпарка «Куршская коса» арестован по делу о вырубке леса
    Началась масштабная проверка всех родильных учреждений Кузбасса

    Российский транспорт в 2026 году получит новую конфигурацию

    В 2025 году российский транспорт успешно преодолел целый ряд вызовов и испытаний. О чем именно идет речь, как перестраиваются транспортные потоки внутри страны и за ее пределы – и как они в итоге должны выглядеть уже через несколько лет? Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формированию зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности

    Перейти в раздел

    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине

    В Евросоюзе хотят назначить переговорщика для диалога с Россией по ситуации на Украине. Среди возможных претендентов на эту роль называют действующего президента Финляндии Александра Стубба – сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой. Зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Россией и почему Стубб не годится на эту роль? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации