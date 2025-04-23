Рубио заявил о желании Вашингтона избежать конфликта с Китаем

Политолог Трухачев: За арестом сотрудницы Русского дома в Киргизии стоят зарубежные центры
«За действиями Киргизии, на мой взгляд, четко просматриваются «уши» зарубежных центров», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Он напомнил, что аресту сотрудницы Русского дома предшествовал «банный скандал»: в одной из московских бань задержали 59 иностранцев, в том числе киргизских граждан.
Почти половина из них находились в России незаконно. После этого инцидента МИД республики вручил российскому послу ноту протеста и потребовал объяснений. По мнению Трухачева, эти события – «банный скандал» и арест сотрудницы Русского дома по подозрению в вербовке наемников – звенья одной цепи. «Руководство страны настраивают против Москвы», – считает политолог.
По его мнению, во-первых, этим занимается Турция, с которой Киргизия сближается в рамках Организации тюркских государств. «Не обходится и без Британии, работающей с мигрантами, направляющимися в Россию, а также Евросоюза, который в последнее время активизировался в Средней Азии», – перечислил эксперт. «Все участники этого процесса ставят Бишкеку одно условие – «сближение с нами в обмен на отдаление с Россией», – подчеркнул Трухачев.
Ранее стало известно об аресте сотрудницы Русского дома в Киргизии. По данным местных СМИ, речь идет о Наталье Секериной. Ее подозревают в вербовке наемников. Как сообщает ТАСС, вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, среди них есть сотрудник пресс-службы мэрии города Оша.
Представительство Россотрудничества заявило, что встревожено арестом сотрудницы Русского дома, но добавило, что не располагает полноценной информацией о сути обвинения. «Секерина является гражданкой Киргизии, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа. Знаем ее как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника», – говорится в сообщении.
Представительство рассчитывает, что «следствие досконально разберется в сути вопроса». В комментарии также подчеркнуто, что Российский центр науки и культуры работает исключительно в рамках межправительственного соглашения.