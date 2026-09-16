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Цены на дизель в США обновили абсолютный исторический максимум
Стоимость дизельного топлива в США побила исторический рекорд второй день подряд
Средняя цена дизеля на американских автозаправочных станциях достигла рекордных значений, превысив отметку в шесть долларов за один галлон.
Американские автомобилисты столкнулись с резким ростом цен на горючее, передает РИА «Новости».
Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах второй день подряд обновляет исторический максимум, поднявшись до 6,31 доллара за галлон.
Накануне этот показатель находился на уровне 6,27 доллара. Предыдущий исторический рекорд держался с 2022 года на отметке 5,82 доллара за галлон. При этом в начале прошлого года американцы платили за аналогичный объем менее трех с половиной долларов.
Самая сложная ситуация наблюдается в штате Калифорния. Там средний ценник достиг 8,26 доллара, а на некоторых автозаправочных станциях превышает девять долларов за галлон.
Удорожание горючего напрямую отразится на стоимости потребительских товаров. Дизельное топливо массово используется для заправки сельскохозяйственной техники и большегрузных автомобилей, обеспечивающих логистику по всей стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла отметки 6,23 доллара за галлон.
Цена дизеля в американском штате Калифорния впервые в истории поднялась до восьми долларов.