Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идёт о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.0 комментариев
FPV-дроны уничтожили робота и блиндаж ВСУ на краснолиманском направлении
Российские операторы FPV-дронов успешно уничтожают технику и укрытия противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.
Российские операторы ударных FPV-дронов устроили «настоящий ад» для противника на краснолиманском направлении, сообщает Минобороны. Под удары беспилотников попадают самые разные цели неприятеля.
В результате успешных действий военнослужащих уничтожаются наземные роботы, автомобильная техника и блиндажи с укрывшейся пехотой.
«Без добычи не возвращаемся», – отметили в Минобороны.
Российские операторы беспилотников поразили натовскую бронетехнику и роботизированные системы на Краснолиманском направлении.
Расчеты БПЛА группировки войск «Запад» пресекли попытки украинских подразделений доставить материальные средства на передовые позиции.
Удары FPV-дронов вынудили противника отступить без сопротивления у Белого Колодезя в Харьковской области.