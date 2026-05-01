РЖД: Запущен новый сервис контейнерных перевозок между Китаем и Подмосковьем

Tекст: Алексей Дегтярёв

Новый контейнерный поезд запущен для перевозки грузов между Китаем и подмосковным терминалом Белый Раст, передает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

«На терминал Белый Раст (Московская область) прибыл первый прямой грузовой поезд из китайского Иу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) в рамках нового сервиса контейнерных перевозок между хабами в Китае и России», – говорится в официальном сообщении компании. Состав доставил 110 TEU с широким ассортиментом потребительских товаров, предназначенных как для российского рынка, так и для отправки за рубеж.

Маршрут поезда пролегал по территории Китая до пограничного перехода Маньчжурия – Забайкальск, а затем по Транссибирской магистрали до Подмосковья. Общее расстояние составило 9845 километров, которые поезд преодолел за 15 суток. Средняя маршрутная скорость по сети РЖД превысила 800 километров в сутки.

В ближайшее время в рамках сервиса планируется запустить регулярные еженедельные отправки контейнерных поездов из городов Иу, Цзиньхуа и Сучжоу на терминал Белый Раст. Ожидается, что это обеспечит прибытие порядка 12 составов ежемесячно.

Ранее минэкономразвития России сообщило о намерении приступить к реконструкции железнодорожного участка Вальево – Врбница в Сербии совместно с Китаем.