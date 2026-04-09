Звезда турецких сериалов Бурак Дениз задержан во время наркорейда

Турецкая полиция задержала актера Дениза в ходе антинаркотической операции

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники правопорядка Стамбула задержали звезду сериала «Королева ночи» Бурака Дениза, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Habertгrk.

Всего прокуратура выдала ордера на арест 14 подозреваемых, из которых 11 уже находятся под стражей. Среди задержанных оказался также известный рэпер Эндер Эроглу, выступающий под псевдонимом Норм Эндер.

Накануне местная пресса сообщила о задержании еще девяти представителей шоу-бизнеса и киноиндустрии. В их числе оказался актер Ибрагим Челиккол, а также популярные эстрадные исполнители Бенгю, Симге Сагын и Мелек Моссо. Знаменитостей подозревают в употреблении, хранении и распространении запрещенных веществ.

В последние месяцы турецкая полиция регулярно проводит крупные облавы на наркоторговцев. В феврале власти наложили арест на пятизвездочный отель Bebek на берегу Босфора. По данным следствия, там проходили закрытые вечеринки, где представители местной элиты употребляли наркотики.

Несколькими днями ранее семь популярных турецких артистов получили положительные результаты тестов на наркотики.

В марте стамбульский суд постановил задержать исполнительницу главной роли в проекте «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.