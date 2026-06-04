Tекст: Вера Басилая

Силуанов подтвердил планы перенести «пенсии молчунов» в долгосрочные сбережения, пишет «Коммерсантъ».

Он поддержал предложение руководителя ВЭБа Игоря Шувалова о создании объединенного пенсионного фонда с участием государственных компаний.

«Это требует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, в том числе и «молчунов», могли бы для людей использоваться по-другому, они могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять», – заявил глава Минфина.

В конце мая появилась информация о возможном слиянии трех крупных негосударственных структур: «Благосостояние», «Газфонд Пенсионные накопления» и «ВТБ Пенсионный фонд». Участники рынка концептуально поддержали идею объединения, предполагающую пропорциональное распределение долей в новой организации.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил о разработке законопроекта об объединенном пенсионном фонде с госконтролем.

В прошлом году глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил автоматически переводить пенсионные накопления граждан в программу долгосрочных сбережений.

При этом подавляющее большинство россиян совершенно не понимают механизмы управления своими замороженными пенсионными средствами.