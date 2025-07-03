Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины исчезла на сумском направлении.

Источник агентства сообщил: «Родные и близкие вэсэушников 425-го ОШП в свою очередь сообщают, что на сумском направлении практически в полном составе пропала без вести вторая штурмовая рота данного подразделения».

Российские силовые структуры отмечают, что связь с бойцами роты отсутствует, и их местонахождение неизвестно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки продвинулись в лесах Сумского района более чем на один километр и выбили украинских солдат из опорных пунктов.

Украинские военные перебросили дополнительные подразделения к Сумской области для попытки восстановить утраченные ранее позиции.

Генштаб ВСУ на опубликованной карте впервые показал потерю контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области.