Tекст: Ольга Иванова

Генеральный штаб ВСУ впервые подтвердил утрату контроля над частью территории на севере Сумской области, передает ТАСС. На опубликованной Генштабом ВСУ карте оперативной обстановки видно, что районы населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое и Беловоды сейчас не находятся под контролем украинских сил.

На предыдущих картах этих изменений не было, и территории отмечались как подконтрольные Украине. О переходе указанных населенных пунктов под контроль российских военных Минобороны РФ сообщало в разные даты с марта по май этого года.

Таким образом, Генштаб ВСУ впервые на официальном уровне отметил утрату ряда позиций в Сумской области, что ранее не подтверждалось украинской стороной в публичных сводках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ предприняли неудачную атаку на Сумском направлении. Артиллерия России уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом же участке. Ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.