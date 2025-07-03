Tекст: Ирма Каплан

«Наши десантники, сломив упорное сопротивление противника, выбили украинских оккупантов из нескольких опорных пунктов в лесных массивах Сумского района и продвинулись более 1100 метров», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

По данным сообщества, за сутки бойцы отразили 11 тщетных контратак ВСУ: на направлении Яблоновки, две – около села Горналь, по четыре – в Юнаковке и в окрестностях села Садки.

Бойцы рассказали, как утром две вражеские диверсионные группы ВСУ пытались просочиться вглубь Курской области у приграничного села Горналь.

Первая группа диверсантов была уничтожена в полном составе, солдаты ВСУ из второй ДРГ бросили раненых и погибших сослуживцев и с большими потерями скрылись на территории Украины.

В 11 контратаках противник задействовал свыше 60 человек, из которых более 30 уничтожены, 23 остались раненными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали в обратном направлении, отметили российские бойцы.

«Северяне» зачистили за сутки шесть домовладений в Волчанске, а также с упорными боями продвинулись в лесных массивах в районе бывшего районного центра.

«За сутки потери противника составили свыше 250 человек (из них более 140 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в украинском городе Сумы отмечена тенденция к продаже жилья и постепенному выезду людей своими силами в другие регионы, рассказали российские силовики.

Украинские войска ослабили оборону Красноармейска из-за переброски подразделений на Сумское направление. Полк связи ВВС Украины превратили в штурмовиков для усиления группировки под Сумами. После ударов по Сумам украинские военные потеряли важные склады и вышки связи.