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«Северяне» продвинулись за сутки более чем на 1 км в лесах Сумского района
Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки продвинулись в лесах Сумского района более чем на 1 км, выбив украинских солдат из опорных пунктов.
«Наши десантники, сломив упорное сопротивление противника, выбили украинских оккупантов из нескольких опорных пунктов в лесных массивах Сумского района и продвинулись более 1100 метров», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».
По данным сообщества, за сутки бойцы отразили 11 тщетных контратак ВСУ: на направлении Яблоновки, две – около села Горналь, по четыре – в Юнаковке и в окрестностях села Садки.
Бойцы рассказали, как утром две вражеские диверсионные группы ВСУ пытались просочиться вглубь Курской области у приграничного села Горналь.
Первая группа диверсантов была уничтожена в полном составе, солдаты ВСУ из второй ДРГ бросили раненых и погибших сослуживцев и с большими потерями скрылись на территории Украины.
В 11 контратаках противник задействовал свыше 60 человек, из которых более 30 уничтожены, 23 остались раненными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали в обратном направлении, отметили российские бойцы.
«Северяне» зачистили за сутки шесть домовладений в Волчанске, а также с упорными боями продвинулись в лесных массивах в районе бывшего районного центра.
«За сутки потери противника составили свыше 250 человек (из них более 140 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в украинском городе Сумы отмечена тенденция к продаже жилья и постепенному выезду людей своими силами в другие регионы, рассказали российские силовики.
Украинские войска ослабили оборону Красноармейска из-за переброски подразделений на Сумское направление. Полк связи ВВС Украины превратили в штурмовиков для усиления группировки под Сумами. После ударов по Сумам украинские военные потеряли важные склады и вышки связи.