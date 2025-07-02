ПВО России сбила три крылатые ракеты Storm Shadow Украины

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР около Варачино, Садков, Храповщинф, Бессаловки, Новониколаевки и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Охримовки, Огурцово, Ольховатки и Волчанска Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли до 180 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Петровкой, Купянском, Гороховаткой, Нижним Соленым, Двуречанским, Путниково, Петропавловкой, Соболевкой, Песчаным и Боровской Андреевкой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Звановки, Серебрянки, Щербиновки, Часова Яра, Предтечино, Константиновки, Верхнекаменского и Петровки Донецкой народной республики (ДНР).

При этом противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Удачного, Новосергеевки, Петровского, Новоукраинки и Дачного ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 500 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и MaxxPro, а также 11 пикапов, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Зеленого Поля, Шевченко, Воскресенки, Червоной Зирки ДНР, Новодаровки и Левадного Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Каменского, Малой Токмачки Запорожской области, Антоновки, Приднепровского, Золотой Балки Херсонской области, Никополя Днепропетровской области и города Николаев.

Потери ВСУ при этом составили до 90 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада с боеприпасами и два с военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось что ВС России нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР.

Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Новоукраинку и Червоную Зирку в ДНР.