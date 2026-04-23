Tекст: Алексей Дегтярёв

Анализ публикаций в социальных сетях родственников украинских военных выявил переброску подразделений 68-й бригады в Сумскую область, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный ветер» в Max.

Изначально эти силы планировалось использовать для усиления группировки ВСУ в Донбассе.

В Краснопольском районе продолжаются ожесточенные стрелковые бои восточнее села Таратутино, а также в Новодмитровке и ее окрестностях. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Север» нанесли несколько точных ударов тяжелыми огнеметными системами по опорным пунктам сводных боевых групп ВСУ в этом районе.

Переброшенные на данный участок фронта подразделения 425-го отдельного штурмового полка уже понесли потери, что подтверждается многочисленными некрологами. Подразделения элитного 53-го отдельного разведывательного батальона утратили боеспособность.

Командир батальона В. Самборук, получив десятки сообщений с угрозами от родственников пропавших без вести солдат, покинул страну. В настоящее время он находится в своей квартире во Франкфурте-на-Майне в Германии. В течение дня российские военные продвинулись на пяти участках на расстояние до 350 метров.

Ранее в группировке сообщали, что иностранных наемников на Сумском направлении предают земле на месте «службы», что прописано в их контрактах.