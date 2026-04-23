Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.2 комментария
Разработчики подготовили первый российский дрон-амфибию к испытаниям
Первый в России беспилотник-амфибия «Меридиан» подготовили к испытаниям на воде
Перспективный отечественный беспилотный аппарат «Меридиан» вскоре пройдет гидроиспытания, а его макет уже представили на международной выставке в Ташкенте.
Созданием уникальной воздушной системы занимается компания «ЦАРС» совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана, передает РИА «Новости».
Проект реализуется при поддержке министерства промышленности и торговли России.
Динамическую модель аппарата уже передали в Центральный аэрогидродинамический институт для проведения необходимых исследований.
«Испытания модели в опытовом бассейне института завершены, ведется подготовка к испытаниям объекта на водоеме», – сообщили представители компании-разработчика. Специалисты уже изготовили множество ключевых элементов конструкции, включая закрылки, киль, поплавки и рули. Сейчас завершается создание крыла, хвостовой части фюзеляжа и агрегатов опытных образцов.
Главная задача нового беспилотника заключается в перевозке грузов массой до 700 килограммов в труднодоступные районы, такие как Арктика и Дальний Восток. Кроме того, амфибия сможет проводить экологический мониторинг круглый год.
Аппарат способен взлетать и садиться не только на оборудованные полосы, но и на грунт или воду.
