Разработчики подготовили первый российский дрон-амфибию к испытаниям

Первый в России беспилотник-амфибия «Меридиан» подготовили к испытаниям на воде

Tекст: Мария Иванова

Созданием уникальной воздушной системы занимается компания «ЦАРС» совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана, передает РИА «Новости».

Проект реализуется при поддержке министерства промышленности и торговли России.

Динамическую модель аппарата уже передали в Центральный аэрогидродинамический институт для проведения необходимых исследований.

«Испытания модели в опытовом бассейне института завершены, ведется подготовка к испытаниям объекта на водоеме», – сообщили представители компании-разработчика. Специалисты уже изготовили множество ключевых элементов конструкции, включая закрылки, киль, поплавки и рули. Сейчас завершается создание крыла, хвостовой части фюзеляжа и агрегатов опытных образцов.

Главная задача нового беспилотника заключается в перевозке грузов массой до 700 килограммов в труднодоступные районы, такие как Арктика и Дальний Восток. Кроме того, амфибия сможет проводить экологический мониторинг круглый год.

Аппарат способен взлетать и садиться не только на оборудованные полосы, но и на грунт или воду.

