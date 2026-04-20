Главный беспилотник-разведчик ВС России с изображением орлана показали в Малайзии
Основной разведывательный беспилотник российских Вооруженных сил Орлан-10 с изображением орлана был представлен на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии, передает ТАСС.
Как уточнили представители компании-производителя «Специальный технологический центр», именно эта версия аэрографии была показана публике впервые.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Специального технологического центра» разработали отечественный двигатель для беспилотников линейки «Орлан».
Компания-производитель заявила о высокой мобильности и надежности этих разведывательных комплексов.
Предприятие анонсировало показ аппаратов «Орлан-10Е» и «Орлан-30» на выставке Dubai Airshow 2025.