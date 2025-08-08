  • Новость часаВ Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников
    Авторынок начали расчищать от затоваривания снижением цен
    Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски
    Минюст США объявил вознаграждение в 50 млн долларов за помощь в поимке Мадуро
    Вассерман признал ошибкой отказ от женитьбы и семьи
    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников
    В США назвали пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине
    СБУ и польская разведка решили сорвать учения «Запад-2025» в Белоруссии
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    Экс-аналитик ЦРУ описал возможный сценарий «ухода в отставку» Трампа
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    8 комментариев
    8 августа 2025, 09:02 • Новости дня

    В «Сколково» презентовали беспилотник «Крестник-М» для борьбы с кораблями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На форуме в «Сколково» показали беспилотный авиационный комплекс «Крестник-М», способный атаковать надводные объекты с разных платформ.

    Презентация нового беспилотного авиационного комплекса «Крестник-М» состоялась в ходе Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» в «Сколково», передает ТАСС.

    Комплекс предназначен для борьбы с надводными динамическими и стационарными целями. Его можно запускать с земли, воздуха или воды. По информации, размещенной на стенде организации, изделие является разработкой Фонда перспективных исследований.

    В рамках той же экспозиции представили универсальную роботизированную платформу «Тень». Она предназначена для ударных и разведывательных задач, внутри корпуса могут размещаться ударные беспилотники. Также был продемонстрирован индивидуальный обнаружитель радиосигналов дронов «Алиссум 8». Это устройство способно выявлять беспилотные аппараты на расстоянии свыше одного километра в условиях прямой видимости благодаря нейросетевым алгоритмам.

    Кроме того, среди новинок экспозиции оказался наземный беспилотный робот «Импульс-МУ». Его задача – перемещать грузы, буксировать транспорт, работать в опасных условиях и перевозить полезную нагрузку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели при поддержке «Народного фронта» создали дрон для СВО на Украине из комплектующих от гироскутеров. В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые перевозят до 15 кг провизии и воды и используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне спецоперации на Украине, обходя существующие средства радиоэлектронной борьбы.

    6 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ

    Interia: Российские Су-57 с новым оружием стали активнее использовать в зоне СВО

    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зафиксировано усиление атак по ВСУ с применением истребителей Су-57, которые используют современное оружие, трудное для обнаружения и перехвата, сообщает Interia.

    Польское издание Interia сообщило, что российские военные стали чаще применять новейшие истребители Су-57 для ударов по позициям украинских войск, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что украинская армия отмечает значительный рост масштабности и частоты атак с использованием этих самолетов.

    Отмечается, что Су-57 применяют современное вооружение, против которого украинским военным трудно организовать эффективную защиту.

    В мае представитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что в Су-57 внедрена система искусственного интеллекта, позволяющая ей выступать в роли электронного второго пилота.

    Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету.

    В Италии отметили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Комментарии (10)
    7 августа 2025, 10:35 • Новости дня
    Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»

    Ростех: Ракетами «Искандера» можно наносить комбинированные удары по объекту

    Ростех сообщил о возможностях комбинированных ударов «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможности оперативно-тактического комплекса «Искандер» позволяют применять комбинированные удары с использованием различных боевых частей, рассказали в Ростехе.

    В зоне спецоперации на Украине «Искандер», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», считается одним из самых опасных вооружений для противника, особенно для объектов, расположенных в глубоком тылу, отметили в корпорации, передает ТАСС.

    «Один из вариантов его применения – комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остается никаких шансов», – сообщили в Ростехе.

    Ранее Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области. ВС России поразили «Искандером» пункт морпехов ВСУ в Николаевской области, а в Сумской области «Искандером» был уничтожен украинский пункт управления БПЛА.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о возможности встречи с Зеленским при наличии условий

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По словам российского лидера, проведение таких переговоров возможно только при соблюдении определенных условий.

    Путин подчеркнул: «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко».

    Как отметил президент, на данный момент необходимых условий для организации встречи не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (4)
    8 августа 2025, 03:03 • Новости дня
    Зеленский неоднократно уклонялся от армии во времена президентства Порошенко
    Зеленский неоднократно уклонялся от армии во времена президентства Порошенко
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики заявили, что глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от призыва в армию, игнорируя повестки в годы президентства Петра Порошенко.

    Как отметили информаторы, с начала СВО Зеленский и его администрация борются с уклонистами, так называемыми ухилянтами, которые не хотят идти умирать за киевский режим. При этом глава режима на Украине в свое время неоднократно игнорировал повестки военкомата.

    «В то же время главный «ухилянт» Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой. Примечательно, что в свое время Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства Порошенко. Теперь же он выслушивает доклады, как «ухилянты» угрожают обрушить фронт ВСУ», – сказал представитель силовых структур в беседе с ТАСС.

    Киев недавно распространил фото поездки Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в Сумскую область, где они вручили награды отличившимся командирам десантно-штурмовых бригад.

    По информации командира Десантно-штурмовых войск Украины Олега Апостола, вокруг города Сумы продолжается строительство фортификаций на случай обострения обстановки.

    В январе 2024 года дипломат Родион Мирошник сообщал со ссылкой на данные Минобороны Украины, что Зеленский четыре раза не явился по повестке в 2014 и 2015 годах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. Граждане подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали  группы для сопротивления территориальным центрам комплектования.

    При этом с 1 сентября все работники украинских ТЦК должны будут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Швеция направила средства на покупку оружия для Украины

    Швеция выделила 275 млн долларов на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Швеции подтвердило предоставление значительного финансирования для приобретения современных вооружений на американском рынке в интересах ВСУ.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о решении страны выделить 275 млн долларов на закупку вооружений из США для Украины. Эти средства направляются в рамках инициативы, которую координирует НАТО, при участии Швеции, Норвегии и Дании.

    Йонсон подчеркнул, что помощь будет предоставлена немедленно, чтобы усилить возможности Украины к самообороне, а поставки вооружений начнутся уже в следующем месяце. По его словам, эта поддержка имеет стратегическое значение для укрепления трансатлантического сотрудничества.

    С февраля 2025 года общий объем шведской помощи Украине составил 92,8 млрд крон, что эквивалентно примерно 9,58 млрд долларов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что теперь оплачивать поставки американского оружия на Украину будут европейские страны, чтобы разгрузить бюджет США.

    Партия американских вооружений, приобретенная Нидерландами по новой схеме, должна поступить на Украину в ближайшие недели. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что американские власти с 2014 года участвуют в конфликте на Украине и до сих пор получают прибыль от этой ситуации.

    Комментарии (2)
    6 августа 2025, 19:59 • Новости дня
    ВСУ обстреляли промзону ЗАЭС

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по промзоне ЗАЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате артиллерийского удара по территории Запорожской атомной электростанции были повреждены окна в зданиях, но никто не пострадал.

    Вооруженные силы Украины обстреляли промышленную зону Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС. По информации администрации станции, удар пришелся по району, где расположены транспортный цех и типография.

    В сообщении в телеграм-канале ЗАЭС отмечается: «Сегодня Вооруженные силы Украины снова обстреляли промышленную зону Энергодара в районе, где расположены транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции.

    Никто не пострадал – ни среди персонала, ни среди населения. Основные последствия – выбитые окна в зданиях типографии и транспортного цеха».

    Согласно официальным данным, человеческих жертв и серьезных разрушений в результате обстрела не зафиксировано. Повреждения ограничились оконными конструкциями промышленных зданий станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень радиационного излучения в районе станции и прилегающих территориях не превышает естественных норм.

    Киев в последнее время избегает прямых ударов по Запорожской атомной электростанции, однако обстреливает прилегающие районы, включая производственную площадку ЗАЭС и город Энергодар.

    Руководство Запорожской АЭС предупредило о сохраняющейся высокой угрозе для ядерной безопасности станции после недавних обстрелов Энергодара и территории объекта.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА

    Defense News: Армия США запланировала конкурс по разработке лазеров против БПЛА

    Tекст: Евгения Караваева

    Американское военное ведомство объявило о подготовке конкурса на создание новой лазерной системы для противодействия беспилотникам, что запланировано на 2026 финансовый год.

    Армия США рассчитывает получить финансирование для проведения в 2026 финансовом году конкурса на разработку высокоэнергетического лазерного оружия против дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News.

    Портал сообщает, что управление ускоренного развития армии уже создало 17 прототипов таких установок, из которых 11 активно используются в войсках.

    Военные эксперименты показали большой потенциал оружия направленной энергии, однако промышленность США пока не готова к массовому производству подобных систем.

    Власти страны считают необходимым доработать технологии для полноценного боевого применения лазеров против беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США решила внедрить ИИ в управление воздушными операциями. А председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 09:47 • Новости дня
    Мадрид отказался от закупки американских F-35

    Мадрид отказался от закупки F-35 в пользу европейских альтернатив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испания отказалась от планов закупить американские F-35 Lightning II и рассматривает вложения в европейскую оборонную промышленность, включая альтернативу для замены устаревающих AV-8B Harrier, сообщила газета El Pais со ссылкой на правительственные источники.

    Испанские власти приняли решение отложить на неопределенный срок закупку истребителей пятого поколения F-35 Lightning II у США, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию El Pais.

    Предварительные контакты по приобретению новых самолетов были приостановлены, а Мадрид начал рассматривать альтернативные варианты развития собственного флота боевой авиации в рамках европейских проектов.

    По данным издания, ВМС Испании планируют вывести из эксплуатации свои AV-8B Harrier к 2030 году и исключили возможность их дальнейшей эксплуатации. В связи с этим компания Navantia уже получила поручение оценить перспективы строительства нового авианосца с палубой, подходящей для обычной взлетно-посадочной полосы, что позволит использовать истребители европейского производства (например, французские Rafale).

    ВВС Испании ранее обновили часть своего парка до 45 истребителей Eurofighter и намерены вывести из строя последние F-18 к 2035 году. Таким образом, испанское правительство демонстрирует курс на поддержку европейской оборонной промышленности и постепенное сокращение зависимости от американских вооружений. В апреле этого года премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о планах увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП уже к 2025 году и выделить на эти цели более 10,4 млрд евро.

    Финальное коммюнике июньского саммита НАТО также отражает решение альянса стремиться к росту расходов на оборону до 5% ВВП, включая 1,5% на развитие инфраструктуры и поддержку военных поставок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии поставили под сомнение сделку по закупке F-35. В мире начали пересматривать заказы на F-35 из-за опасений перед США. Новый премьер Канады распорядился пересмотреть контракт на истребители F-35.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 16:04 • Новости дня
    Назван ущерб ВСУ от дронов «Князь Вандал Новгородский»

    Дроны «Князь Вандал Новгородский» нанесли ущерб ВСУ на 166 млрд рублей

    Tекст: Евгения Караваева

    Оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» за неполный год вывели из строя военную технику и объекты на Украине на общую сумму 166 млрд рублей.

    Сумма ущерба, нанесенного ВСУ оптоволоконными FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский» с августа 2024 по июнь 2025 года, составила около 166 млрд рублей, передает ТАСС. Такая информация размещена на экспозиции НПЦ «Ушкуйник» в рамках форума «Беспилотные системы: технологии будущего».

    Согласно стенду организации, стоимость самих дронов за тот же период составила 3,65 млрд рублей, что эквивалентно лишь 2,2% от нанесенного ими ущерба.

    В «Ушкуйнике» подчеркнули, что эффективность применения оптоволоконных дронов «Князь Вандал» достигла 28%. Для сравнения: эффективность дронов с радиоуправлением составляет 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров во время рабочей поездки в Новгородскую область сообщил, что Россия ежемесячно производит сотни тысяч оптоволоконных дронов.

    Комментарии (0)
    5 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Чемезов: Ростех полностью обеспечивает потребности ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» за первое полугодие 2025 года выполнила 65% гособоронзаказа, а доходы компании достигли 1,5 трлн рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    По его словам, Ростех полностью обеспечивает потребности Вооруженных сил России передает ТАСС. Чемезов подчеркнул: «Потребности нашей армии мы обеспечиваем на 100% и даже с опережением. Вместе с тем мы активно развиваем и гражданскую продукцию».

    По словам главы госкорпорации, за первое полугодие 2025 года Ростех выполнил гособоронзаказ на 65%, а по боеприпасам – на 50%. Он отметил, что речь идет о поставках готового вооружения, изделий и средств поражения. Чемезов напомнил, что в 2024 году выполнение гособоронзаказа составило 99,5%, а по технике из «президентского списка» – 100%.

    Чемезов также сообщил, что по итогам первого полугодия 2025 года выручка Ростеха ожидается на уровне 1,5 трлн рублей, из которых 455 млрд рублей приходится на гражданскую продукцию. Руководитель корпорации подчеркнул, что практически каждый третий рубль заработан благодаря производству и продаже гражданских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил пульт для одновременного управления тремя комплексами «Корнет-ЭМ». Ростех отметил превосходство танка Т-90 над Leopard по ряду технических характеристик. Ростех начал производство системы «свой-чужой» для дронов.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 11:07 • Новости дня
    Первый эшелон российских военных прибыл в Белоруссию на учения «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках подготовки к масштабному учению «Запад-2025» в Белоруссию уже прибыл первый эшелон российских военных и техники, сообщило белорусское министерство обороны.

    Как сообщили в белорусском военном ведомстве, первый эшелон с российскими военными и техникой прибыл в Белоруссию для участия в стратегическом учении «Запад-2025», передает РИА «Новости».

    Мероприятие запланировано на сентябрь и станет основным этапом совместной подготовки армий двух стран в этом году. В настоящее время российские и белорусские военные завершают подготовку к маневрам.

    Заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Павел Шебеко заявил: «Сегодня в торжественной обстановке мы встретили первых представителей Вооруженных сил Российской Федерации. В ходе учения мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов». Он также отметил, что подобные учения проходят раз в два года, чередуясь между Белоруссией и Россией.

    Один из прибывших российских военных сообщил, что их соединение неоднократно участвовало в международных учениях с белорусскими коллегами, а главное отличие учения «Запад-2025» – высокая маневренность войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили проведение учений «Запад-2025». Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным по вопросам российско-белорусских учений «Запад-2025».

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 08:52 • Новости дня
    Тайвань получил первую партию американских ударных беспилотников Altius-600M

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тайвань получил первую партию американских боевых дронов Altius-600M, которые способны находиться в воздухе до четырех часов и оснащаться противотанковыми ракетами.

    Тайвань получил первую партию боевых беспилотников Altius-600M производства США, передает ТАСС. Как уточняет газета Taipei Times, эти дроны были куплены у американской компании Anduril Industries. Altius-600M способен запускаться с различных платформ – наземных, воздушных и морских, а также может находиться в полете до четырех часов и преодолевать до 440 километров.

    Данный беспилотник используется для разведки, передачи информации, противодействия радиоэлектронной борьбе и может оснащаться осколочно-фугасными противотанковыми ракетами.

    По информации газеты, главу Anduril Industries Палмера Лаки принял министр обороны Тайваня Гу Лисюн. В ходе встречи Гу Лисюн отметил: «Эта поставка подчеркивает важность партнерства Тайваня и США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16 нового поколения. Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей к своим берегам.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 08:21 • Новости дня
    ТОФ анонсировал патрулирование кораблей России и Китая в АТР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли ВМФ России и ВМС Китая сформируют отряд для патрулирования в АТР после завершения учений в Японском море, сообщил Тихоокеанский флот России.

    Тихоокеанский флот РФ сообщил о готовности российских и китайских кораблей к совместному патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает «Интерфакс». После выполнения учений в Японском море экипажи пополнят запасы и сформируют новый отряд.

    В пресс-службе флота заявили: «После пополнения запасов от судов материально-технического обеспечения экипажи кораблей ВМФ России и ВМС НОАК сформируют новый отряд для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

    Подобные военно-морские учения и патрулирования Россия и Китай проводят регулярно. Совместное патрулирование включает не только надводные корабли, но и стратегическую авиацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владивостоке открылись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2025». Китайские корабли прибыли в город для участия в совместных маневрах. Практическая часть учений ВМФ России и Китая началась.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 09:39 • Новости дня
    Армия США решила внедрить ИИ в управление воздушными операциями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные задумались о применении искусственного интеллекта для оптимизации контроля воздушного пространства и повышения эффективности противодействия угрозам со стороны беспилотников.

    Армия США планирует внедрить искусственный интеллект для оптимизации управления воздушным пространством на поле боя, передает ТАСС со ссылкой на портал Defense News.

    Согласно опубликованному документу в реестре госзакупок, военные стремятся снизить когнитивную нагрузку на командиров, которым приходится управлять сложными воздушными операциями. В документе отмечается: «Данный запрос информации направлен на решение проблемы когнитивной нагрузки, с которой сталкиваются командиры при управлении сложными операциями в воздушном пространстве».

    Особое внимание уделяется борьбе с растущей угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов. Внедрение искусственного интеллекта и технологий машинного обучения должно повысить эффективность принятия решений в быстро изменяющихся боевых условиях.

    Армия США ждет откликов от компаний, предлагающих как готовые ИИ-продукты, так и долгосрочные концепции по интеграции подобных технологий. Военные подчеркивают, что новая система должна учитывать одновременную работу на суше, в воздухе и на воде, а также уметь обрабатывать большие массивы данных для координации действий в перегруженном воздушном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта. Искусственный интеллект уже влияет на изменение планов НАТО по наступлению на Калининград. Китай предложил создать новую международную организацию, которая займется вопросами развития искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 14:17 • Новости дня
    Сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные мини-камеры

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 сентября все работники украинских ТЦК должны будут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    Министерство обороны Украины внедряет новые правила для прозрачности работы сотрудников территориальных центров комплектования, передает ТАСС.

    С 1 сентября для всех работников ТЦК и СП введено обязательное ношение нагрудных мини-камер для видеофиксации во время любых проверок документов и вручения повесток. Нарушение этих правил повлечет дисциплинарную ответственность.

    В сообщении министерства отмечается, что эта мера обеспечит прозрачность и законность действий сотрудников ТЦК, а также защитит права обеих сторон.

    По данным министерства, сейчас сотрудники ТЦК обеспечены средствами фиксации примерно на 85%, продолжается закупка дополнительного оборудования.

    Ранее внефракционный депутат Артем Дмитрук в связи с насильственной мобилизацией на Украине называл работу ТЦК «террором и унижением». Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова отмечала необходимость убрать сотрудников ТЦК с улиц страны, поскольку они не способны контролировать себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по территориальному центру комплектования в Дружковке после передачи координат местными жителями через мессенджер.

    Призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. Граждане подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования.

    Комментарии (0)
    Авторынок начали расчищать от затоваривания снижением цен

    Впервые за последние шесть лет цены на автомобили в России не растут, а падают. Вызвано это, правда, сильнейшим кризисом перепроизводства в стране. Но даже несмотря на то, что автомобили стали дешеветь – причем как новые, так и подержанные, – продажи все равно стоят. Почему даже подешевевшие машины не хотят покупать? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
