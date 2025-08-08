В «Сколково» презентовали беспилотник «Крестник-М» для борьбы с кораблями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Презентация нового беспилотного авиационного комплекса «Крестник-М» состоялась в ходе Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» в «Сколково», передает ТАСС.

Комплекс предназначен для борьбы с надводными динамическими и стационарными целями. Его можно запускать с земли, воздуха или воды. По информации, размещенной на стенде организации, изделие является разработкой Фонда перспективных исследований.

В рамках той же экспозиции представили универсальную роботизированную платформу «Тень». Она предназначена для ударных и разведывательных задач, внутри корпуса могут размещаться ударные беспилотники. Также был продемонстрирован индивидуальный обнаружитель радиосигналов дронов «Алиссум 8». Это устройство способно выявлять беспилотные аппараты на расстоянии свыше одного километра в условиях прямой видимости благодаря нейросетевым алгоритмам.

Кроме того, среди новинок экспозиции оказался наземный беспилотный робот «Импульс-МУ». Его задача – перемещать грузы, буксировать транспорт, работать в опасных условиях и перевозить полезную нагрузку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели при поддержке «Народного фронта» создали дрон для СВО на Украине из комплектующих от гироскутеров. В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые перевозят до 15 кг провизии и воды и используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне спецоперации на Украине, обходя существующие средства радиоэлектронной борьбы.