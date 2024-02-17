В Чехии нашли способ снабдить Украину почти миллионом снарядов

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Павел заявил, что есть возможность купить для ВСУ 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, однако на это нужны деньги, передает ТАСС.

Чешский лидер добавил, что республика пытается привлечь к финансированию США, Германию, Швецию и другие поддерживающие Украину страны. Если средства на закупку найдутся, Киев получит боеприпасы уже в ближайшие недели.

Украина оказалась в сложном положении в конфликте и ее «необходимо поддержать оружием и боеприпасами из всех доступных источников», а источники «нужно искать повсюду», заявил Павел.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции признал проблемы с военными запасами.