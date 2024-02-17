Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
В Чехии нашли способ снабдить Украину почти миллионом снарядов
Чехия нашла способ закупки снарядов для Украины в третьих странах, но это возможно лишь при наличии средств, заявил президент республики Петр Павел.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Павел заявил, что есть возможность купить для ВСУ 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, однако на это нужны деньги, передает ТАСС.
Чешский лидер добавил, что республика пытается привлечь к финансированию США, Германию, Швецию и другие поддерживающие Украину страны. Если средства на закупку найдутся, Киев получит боеприпасы уже в ближайшие недели.
Украина оказалась в сложном положении в конфликте и ее «необходимо поддержать оружием и боеприпасами из всех доступных источников», а источники «нужно искать повсюду», заявил Павел.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции признал проблемы с военными запасами.