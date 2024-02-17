Генсек НАТО признал проблемы с военными запасами

Генсек НАТО Столтенберг признал наличие проблем с военными запасами

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, это продемонстрировала спецоперация на Украине.

«В начале войны мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов», – передает РИА «Новости» его слова.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подчеркивал, что технологическое превосходство Запада в военной сфере – это миф.

В январе издание Spiegel писало, что сложности с современными немецкими танками Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ.