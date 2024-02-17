Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Генсек НАТО признал проблемы с военными запасами
Генсек НАТО Столтенберг признал наличие проблем с военными запасами
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции заявил, что есть проблемы с военными запасами.
По его словам, это продемонстрировала спецоперация на Украине.
«В начале войны мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подчеркивал, что технологическое превосходство Запада в военной сфере – это миф.
В январе издание Spiegel писало, что сложности с современными немецкими танками Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ.