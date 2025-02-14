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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    4 комментария
    14 февраля 2025, 06:14 • Новости дня

    Минобороны России сообщило об уничтожении ВСУ в Курской области «Градами»

    «Грады» уничтожили пехоту ВСУ в лесу на границе с Курской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерийская бригада ВДВ России уничтожила скопление пехоты ВСУ в Курской области, получив координаты группы, пытавшейся закрепиться в лесном массиве.

    Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    Представитель ведомства отметил: «Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО «Град» артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника».

    Кроме того, Министерство обороны подчеркнуло, что десантники несут круглосуточное боевое дежурство и регулярно ликвидируют цели ВСУ. После выполнения боевых задач расчеты оперативно меняют позиции, чтобы избежать обнаружения и ответного огня со стороны противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские расчеты РСЗО «Град» успешно атаковали украинскую бронетехнику и артиллерию, используя точные данные беспилотников для поражения целей, а также уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в районе Торского выступа. Кроме того, «Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области.

    12 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Военкор Коц обратился к Зеленскому после расправы ВСУ над жителями Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц обратился к Владимиру Зеленскому, обвинив бойцов ВСУ в убийстве мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области.

    Коц в своем Telegram-канале рассказал, что бойцы ВСУ устроили расправу над жителями села Николаево-Дарьино в Курской области. По его словам, более шести месяцев местные жители находились в заложниках у украинских военных, которые использовали их в качестве живого щита.

    Коц выразил упрек и задал вопрос о том, что именно президент Украины намерен сделать предметом торга в частично оккупированной ВСУ Курской области.

    «Чего ты там менять собрался (...)? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» – спросил главу киевского режима Коц.

    Ранее в Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.

    Также сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область, уже ждет земля «площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

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    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    13 февраля 2025, 02:42 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о снижении качества ВСУ в Курской области

    Насильно мобилизованные украинские военные чаще сдаются в плен в Курской области

    Алаудинов сообщил о снижении качества ВСУ в Курской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении, сообщил начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, увеличение числа сдающихся говорит о снижении качества украинских подразделений, задействованных в боях в Курской области, передает ТАСС.

    Он отметил, что среди плененных редко встречаются представители элитных украинских подразделений. Солдаты ВСУ часто воспринимают сдачу в плен как «второй билет в жизнь» и предпочитают этот путь при малейшей возможности. Однако, даже взятых в плен военнослужащих их сослуживцы стараются не допустить до точки эвакуации, обстреливая их с применением всех имеющихся средств, чтобы те не смогли вернуться, и чтобы другие бойцы не последовали их примеру, подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

    По мнению Алаудинова, вывод плененных украинских солдат с линии фронта представляет собой серьезную сложность из-за постоянной угрозы артобстрелов и работы дронов. Он также указал, что противник не всегда держится до последнего из-за этих обстоятельств. Алаудинов охарактеризовал ситуацию как тяжелую и отметил, что обстоятельства боя часто усложняются действиями украинских сил, стремящихся помешать эвакуации.

    Ранее сообщалось, что ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино. Как писала газета ВЗГЛЯД, раненный российский солдат эвакуировал мирных жителей из Курской области, несмотря на серьезные ранения, полученные в бою. ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из-за мести за свои потери, об этом сообщалось ранее. Рядом с телами убитых жителей Русского Поречного нашли флаг так называемого «Грузинского легиона».

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    11 февраля 2025, 19:10 • Новости дня
    Саперы МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области
    Саперы МЧС обезвредили французскую ракету SCALP в Курской области
    @ РИА Новости/МЧС РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области ведомственные саперы МЧС России смогли обезвредить ракету SCALP французского производства, сообщили в ведомстве.

    Перед обезвреживанием и уничтожением саперы провели разведку местности дронами, чтобы убедиться в отсутствии посторонних лиц на опасном участке работ, пояснили в МЧС ТАСС.

    После этого неразорвавшуюся ракету обезвредили и уничтожили боевые части накладным зарядом на месте.

    Напомним, за последние сутки украинская армия на Курском направлении потеряла свыше 300 военнослужащих.

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    11 февраля 2025, 07:12 • Новости дня
    Солдаты ВСУ в Курской области убили сослуживца

    ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области военнослужащие ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву над окопами, сообщили российские силовики.

    Военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, находясь в Курской области, убили своего сослуживца, привязав его к дереву, сообщает РИА «Новости». Это произошло вблизи населенного пункта Николаево-Дарьино. Тело украинского военного было найдено бойцами российской группировки «Север» на отбитых у ВСУ позициях.

    Окоченевшее тело солдата нашли непосредственно над окопами на передовой. Видеозапись, предоставленная агентству, демонстрирует мертвого военного, привязанного к дереву, а также трех его погибших сослуживцев. Они были убиты во время штурма.

    Представитель российских силовых структур уточнил, что во время этого штурма были ликвидированы как минимум трое военнослужащих из 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбаты ВСУ убивали солдат за отказ отдать надбавку, пленные бойцы заявляли о добивании сослуживцев дронами-камикадзе, а также рассказывали, что украинцев гонят на убой в Курскую область.

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    13 февраля 2025, 13:30 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60 210 военнослужащих, 363 танка, 263 машины пехоты, 213 бронетранспортеров, 1867 бронемашин, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, ВСУ потеряли 1960 автомобилей, 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 20 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единицу инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ рядом с Гоголевкой, Гончаровкой, Гуево, Заолешенкой, Казачьей Локней, Куриловкой, Лебедевкой, Малой Локней, Меловым, Никольским, Олешней, Рубанщиной, Свердликово и Суджей. Отражена контратака противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, 1-го Княжьего, Колмакова, Косицы, Кругленького, Локни, Махновки, Мирного, Николаевки, Новой Сорочины, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Мирополья и Ободов в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, машина пехоты, два бронетранспортера, 13 бронемашин, пять артиллерийских орудий, три миномета, ЗРК, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России отразили три контратаки ВСУ на Курском направлении.

    Ранее в Минобороны отмечали, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 60 тыс. военнослужащих.

    Как отметил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская армия на российской территории будет уничтожена.

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    12 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    «Тигры» нанесли удары по позициям ВСУ в память о погибшем командире

    Отряд «Тигр» нанес удары по позициям ВСУ в память о погибшем вице-губернаторе Приморья Ефремове

    «Тигры» нанесли удары по позициям ВСУ в память о погибшем командире
    @ Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы отряда «Тигр» нанесли по позициям вооруженных сил Украины удары в память о погибшем вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове (позывной – «Кубинец»), который был командиром отряда, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

    «Боевая работа «Тигров» – в память о командире и павших товарища», – сообщил Кожемяко в комментарии к видео в Telegram.

    На опубликованном видео российские военные подписывают снаряды: «От отряда «Тигр» за комбата Ефремова» или «…за брата – Кубинца». Также есть надписи «...за Лешего» и «...за пацанов», передает РИА «Новости».

    Кроме того, показаны обстрел позиций вооруженных сил Украины и пораженные цели.

    Напомним, Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья. Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в ходе СВО Ефремову звание Героя России. Ефремов организовывал отряд «Тигр» и был его первым его командиром.

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    12 февраля 2025, 06:29 • Новости дня
    Под Красноармейском уничтожили колумбийских наемников

    В поселке Шевченко под Красноармейском уничтожили группу наемников из Колумбии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боевых действий в поселке Шевченко, расположенном к югу от Красноармейска, была уничтожена крупная группа колумбийских наемников, размещенных в местном доме культуры, который подвергся мощному удару.

    В поселке Шевченко, расположенном к югу от Красноармейска, уничтожена большая группа наемников из Колумбии, передает ТАСС. Эту информацию сообщили местные жители, которые были эвакуированы из данного населенного пункта. По их словам, присутствие колумбийских наемников в поселке не было секретом, и они проживали там достаточно долго.

    Жители рассказали, что несколько десятков наемников расквартировались на территории местного дома культуры. Именно этот объект подвергся одному из самых мощных ударов, в результате которого здание полностью выгорело, и большая часть наемников погибла. Местные жители отметили, что атака была внезапной, и многие погибшие не успели покинуть место дислокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийские наемники начали покидать вооруженные силы Украины массово. Сообщалось, что колумбийский наемник Пабло Пуэнтес Боорхэс, подозреваемый в теракте и наемничестве, был заключен под стражу. Ленинский районный суд Курска заключил под стражу наемника из Колумбии, воевавшего на стороне украинских вооруженных сил и незаконно пересекшего границу России.

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    11 февраля 2025, 13:53 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых и штурмовой бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, 1-м Княжьим, Колмаковым, Косицей, Куриловкой, Лебедевкой, Локней, Мартыновкой, Рубанщиной, Свердликово, Старой Сорочиной, Черкасским Поречным в Курской области, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой, Миропольем, Писаревкой и Юнаковкой в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 11 бронемашин, артиллерийское орудие, два миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА.

    В плен сдались двое военнослужащих ВСУ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 550 военнослужащих, 359 танков, 260 боевых машин пехоты, 208 бронетранспортеров, 1844 бронемашины, 1924 автомобиля, 424 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники.

    Как отметил ранее российский военкор Евгений Поддубный, потери вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять».

    Как сообщало Минобороны, за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 тыс. военнослужащих и 357 танков.

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    11 февраля 2025, 12:57 • Новости дня
    Военных ВСУ приговорили к 31 году на двоих за преступления в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинским военнослужащим Дмитрию Пиляю и Александру Середе вынесли приговор по статье о терроризме, их судили за преступления, совершенные на территории Курской области, сообщил Следственный комитет России.

    Обвиняемые признаны виновными в терроризме и получили 31 год лишения свободы на двоих. Преступление было совершено в августе 2024 года, Пиляй и Середа незаконно пересекли российскую границу с целью совершения террористических актов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Боевики ВСУ в Кореневском районе Курской области запугивали местное население и препятствовали эвакуации гражданских, угрожая применением оружия. Они занимали частные домовладения и неоднократно открывали огонь по мирным жителям и российским военнослужащим. Российские военные задержали их в ходе боевых действий в сентябре.

    Пиляй приговорен к 15 годам лишения свободы, из которых он проведет первые три года в тюрьме, а остальное время – в колонии строгого режима. Середа осужден на 16 лет, также с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

    Пиляй ранее заявлял, что их обманом направили в Курскую область, а командиры оставили их, после чего они решили сдаться.

    Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговор о лишении свободы пятерым украинским военнопленным, обвиняемым в участии в террористической организации, назначив наказания от пяти лет восьми месяцев до шести лет заключения.

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    12 февраля 2025, 13:30 • Новости дня
    ВС России за сутки отразили три контратаки ВСУ на курском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ рядом с Гоголевкой, Гуево, Заолешенкой, Казачьей Локней, Косицей, Куриловкой, Лебедевкой, Махновкой, Никольским, Олешней, Рубанщиной, Свердликово и Суджей. Отражены три контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Гончаровки, 1-го Княжьего, Колмакова, Кругленького, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Мелового, Никольского, Николаевки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Веселовки, Журавки, Мирополья и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе немецкий Leopard, две машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, три бронетранспортера, десять броннмашин, американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, пять артиллерийских орудий, четыре миномета, ЗРК «Стрела-10», станция РЭБ, немецкий мостоукладчик Biber, инженерная разведывательная машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, два пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ, отчитались в Минобороны.

    За все всео за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59940 военнослужащих, 361 танк, 262 боевые машины пехоты, 211 бронетранспортеров, 1854 бронемашины, 1944 автомобиля, 430 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 19 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 107 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка

    Как отметил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская армия на российской территории будет уничтожена.

    Ранее в Минобороны отмечали, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 60 тыс. военнослужащих.

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    12 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    На незаконно попавшего в Курскую область испанского журналиста завели дело

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении испанского журналиста Альберто Рохаса из издания El Mundo возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы России в Курской области, сообщил российский Следственный комитет.

    Следствие установило, что в феврале 2025 года Рохас вместе с военнослужащими вооруженных формирований Украины пересек границу без необходимых документов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Отмечается, что он какое-то время находился в Суджанском районе Курской области.

    Предпринимаются меры по установлению местонахождения Рохаса и его задержанию.

    Ранее в России избрали заочную меру пресечения в виде ареста двум журналистам из Соединенных Штатов за незаконное пересечение российской границы в Курской области.

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    13 февраля 2025, 02:18 • Новости дня
    В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

    Оперативный штаб сообщил об опасности атаки БПЛА в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, силы ПВО находятся в боевой готовности, говорится в сообщении оперативного штаба.

    Оперативный штаб правительства Курской области сообщил об объявлении опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона, передает ТАСС.

    Отмечается, что силы ПВО приведены в полную готовность для отражения возможной атаки.

    Ранее ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.

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    11 февраля 2025, 12:08 • Новости дня
    Москалькова: Москва и Киев работают над гуманитарным коридором в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона проводит обсуждения с украинской стороной и Международным Комитетом Красного Креста об открытии гуманитарного коридора для жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    «Мы работаем с Украиной по этому вопросу… вместе с Международным Комитетом Красного Креста. Есть надежда на положительное решение вопроса», – цитирует Москалькову РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обсуждение создания гуманитарного коридора для жителей Курской области ведется через военные каналы и не может быть доступно широкому кругу лиц. Он указывал, что российские власти предпринимают все необходимые меры для поддержки жителей на оккупированных территориях Курской области.

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    12 февраля 2025, 12:21 • Новости дня
    Куренков: В МЧС создали новые подходы к эвакуации после событий в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    МЧС выработало новые методы эвакуации населения на основе опыта событий в Курской области, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

    Уникальные мероприятия, проведенные в регионе, стали основой для формирования новых методов работы экстренных служб, сказал Куренков, передает ТАСС.

    Министр указал, что некоторые из этих мероприятий были проведены впервые, что позволило повысить эффективность и оперативность работы служб в условиях чрезвычайных ситуаций.

    Он добавил, что саперы МЧС в приграничных с Украиной регионах России обезвредили более 42 тыс. взрывоопасных предметов.

    Во вторник в Курской области ведомственные саперы МЧС России смогли обезвредить ракету SCALP французского производства.

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    Европейцы нашли способ сбить цены на газ без помощи России

    Европа снова столкнулась с ростом цен на газ. Простой с экономической точки зрения выход есть – это обратиться за помощью к России и разморозить несколько имеющихся маршрутов поставки. Но Брюссель придумал другой механизм для борьбы с высокими ценами – ввести потолок цены. Что это значит и как поможет сбить цены? Подробности

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    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа потряс Европу

    «Это был момент, которого европейцы и украинцы ждали месяцами, если не годами. Но когда он наконец наступил, это повергло союзников Киева в шок». Такими словами Politico описывает реакцию Запада на разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона. Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Украина делает безнадежную попытку спасти свою энергетику

    Украина сделала шаг к тому, чтобы создать «самую мощную АЭС в Европе». Причем киевский режим нашел для этого реакторы не западного, а российского производства. Сколько денег и времени должно уйти у Украины на строительство этой станции – и почему она точно не поможет киевскому режиму решить бушующий в стране энергокризис? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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