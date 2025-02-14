Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.17 комментариев
Минобороны России сообщило об уничтожении ВСУ в Курской области «Градами»
«Грады» уничтожили пехоту ВСУ в лесу на границе с Курской областью
Артиллерийская бригада ВДВ России уничтожила скопление пехоты ВСУ в Курской области, получив координаты группы, пытавшейся закрепиться в лесном массиве.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Представитель ведомства отметил: «Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО «Град» артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника».
Кроме того, Министерство обороны подчеркнуло, что десантники несут круглосуточное боевое дежурство и регулярно ликвидируют цели ВСУ. После выполнения боевых задач расчеты оперативно меняют позиции, чтобы избежать обнаружения и ответного огня со стороны противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские расчеты РСЗО «Град» успешно атаковали украинскую бронетехнику и артиллерию, используя точные данные беспилотников для поражения целей, а также уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в районе Торского выступа. Кроме того, «Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области.