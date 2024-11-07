Командир рассказал об уничтожении БМ-21 «Град» крупного опорного пункта ВСУ в Донбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил крупный опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского выступа, сообщает РИА «Новости». Это позволило улучшить продвижение российских штурмовых групп на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.

Командир реактивной батареи с позывным Большой отметил, что интенсивность работы увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами и что они применяют более точечные удары.

Командир боевой машины с позывным Капрал рассказал, что артиллеристы активно пресекают заход новых противников, что особенно важно, когда пехота противника идет на ротацию. Он отметил, что их действия привели к успешному срыву ротации ВСУ. По его словам, снаряды были уложены «ровненько восемь штук».

Заряжающий с позывным Молодой добавил, что российские силы сталкиваются также с танковыми группами ВСУ. Он упомянул случай, когда артиллеристы оперативно отреагировали на обстрел со стороны украинского танка, быстро скоординировав действия для его уничтожения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали семь атак ВСУ у Торского выступа и Серебрянского лесничества, а в результате боев в районе Торского выступа уничтожено свыше 50 украинских военных.