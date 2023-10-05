У Торского выступа уничтожено свыше 50 украинских военных

Глава пресс-центра группировки ВС России «Центр» Савчук сообщил об уничтожении свыше 50 бойцов ВСУ у Торского выступа

Tекст: Антон Антонов

Также Савчук сообщил, что российская авиация нанесла четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка. В результате контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 25 украинских артиллерийских расчетов, поражен миномет с расчетом ВСУ, передает РИА «Новости».

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВСУ в районе Берестового попытались провести ротацию, но попытка ротации была сорвана огнем российской артиллерии, передает ТАСС.

Кроме того, на Купянском направлении авиация атаковала пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склад горюче-смазочных материалов и пункт боепитания в районе Купянска. Тяжелая огнеметная система нанесла удары по ВСУ в направлении Макеевки, сообщил Зыбинский.

В результате контрбатарейной борьбы уничтожены САУ 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет в районах Лозовой и Двуречного. ВСУ потеряли свыше двух взводов, два танка и шесть беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в ЛНР заявили, что украинская армия пытается создать вокруг Купянска сплошную линию обороны.