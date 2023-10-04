Марочко: Украинская армия пытается создать вокруг Купянска сплошную линию обороны

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, около Синьковки, Петропавловки и Подолов противник проводит работы по возведению новых и усовершенствованию уже возведенных фортификационных сооружений, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в сплошную линию обороны Купянска.

Он сделал вывод, что судя по действиям ВСУ на данном участке местности, они планомерно переходят к оборонительной тактике и позиционному ведению боевых действий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование дало указание военным держать круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая в Харьковской области.