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Марочко: Украинская армия пытается создать вокруг Купянска сплошную линию обороны
ВСУ планомерно переходят к обороне вокруг Купянска, пытаясь создать сплошную защитную линию, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, около Синьковки, Петропавловки и Подолов противник проводит работы по возведению новых и усовершенствованию уже возведенных фортификационных сооружений, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в сплошную линию обороны Купянска.
Он сделал вывод, что судя по действиям ВСУ на данном участке местности, они планомерно переходят к оборонительной тактике и позиционному ведению боевых действий.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование дало указание военным держать круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая в Харьковской области.