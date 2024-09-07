  • Новость часа«Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    4 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    7 сентября 2024, 06:34 • Новости дня

    «Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области

    Минобороны: «Грады» уничтожили позиции ВСУ в приграничном районе в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой украинских террористических формирований в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Артиллеристы нанесли удары по маршрутам движения бронированной техники и кочующих огневых средств ВСУ. По словам командира батареи с позывным Нева, был поражен танк, удары наносились по колоннам с гаубицами M777 и другой иностранной бронетехникой, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО.

    6 сентября 2024, 04:35 • Новости дня
    Наемники ВСУ в Курской области начали просить о замене

    Tекст: Вера Басилая

    Наемники, воюющие в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины, растеряли свой пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что наемники чаще пытаются провести ротацию, и смениться на «пушечное мясо», украинские подразделения, потому что подрастеряли свой пыл.

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области.

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    5 сентября 2024, 11:36 • Новости дня
    Женщины-военнослужащие ВСУ сдались в плен в Курской области
    Женщины-военнослужащие ВСУ сдались в плен в Курской области
    @ t.me/pograni4nik_iz_ada

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области две женщины-военнослужащие ВСУ Алена Шевчук и Виктория Яценко сдались в плен ВС России.

    По словам Яценко, в Курской области они снимали захват военными ВСУ приграничных территорий, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Пограничник из ада».

    Она рассказала, что проходила военную подготовку на Яворовском полигоне украинской армии во Львовской области.

    По ее словам, инструкторами там были грузины и другие иностранцы.

    Ранее командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными.

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    6 сентября 2024, 18:40 • Видео
    Зеленский предложил с помощь оружия закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    5 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Назван планировавший вторжение ВСУ в Курскую область экс-офицер ВС Франции

    Лисняк: Экс-офицер ВС Франции Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший французский офицер Корте Франк Мишель Микаэль был задействован в планировании нападения украинских войск на Курскую область, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль сейчас состоит в «Иностранном легионе» ВСУ, сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    Установлены личности еще трех французов, участвовавших в рейдах в курском приграничье, добавил он. Это Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

    По словам Лисняка, все четверо причастны к совершению военных преступлений в Харьковской области, они подозреваются в наемничестве.

    Ранее Лисняк сообщил, что французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области.

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    4 сентября 2024, 07:42 • Новости дня
    Пленный: Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС
    Пленный: Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Главком ВСУ Александр Сырский в ходе встречи с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС, рассказал военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.

    По его словам, за день до нападения ВСУ на Курскую область Сырский приехал в расположение девятой разведроты 82-й бригады, передает РИА «Новости».

    Пленный заверил, что Сырский поставил задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить взрывчатку. При этом наряду с украинскими военными специалистами непосредственное участие принимали специалисты НАТО.

    Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил немецким СМИ, что вторжение ВСУ в Курскую область «соответствует международному праву и праву Украины на самооборону».

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    6 сентября 2024, 12:55 • Новости дня
    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник

    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник в Курской области

    Алаудинов высмеял неудачную попытку ВСУ сбить российский беспилотник
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов с иронией прокомментировал инцидент в Курской области, когда украинские военные попытались сбить российский беспилотник, но в результате пострадали сами.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские военные настолько неудачно сбили беспилотник, что он упал прямо на них, вызвав пожар.

    «Было бы лучше им его не сбивать… потому что он слишком точно сбился», – подчеркнул командир спецназа.

    Ранее в приграничном районе Курской области уничтожен украинский беспилотник и управляемые авиабомбы.

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    4 сентября 2024, 14:49 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за сутки на Курском направлении потеряли до 450 человек, сообщило Минобороны.

    ВСУ также потеряли 17 единиц бронетехники, включая танк, БМП и 15 боевых бронированных машин, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская сторона потеряла там до 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая три французских САУ Caesar и одно американское М777, РЗСО M142 HIMARS и M270 MLRS.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в направлении Малой Локни и Комаровки, сорваны попытки атак в сторону Коренево, Ольговки и Погребков.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой и 1-й бригады нацгвардии у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Кубаткини, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Обуховки, Снагостя и Успеновки.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Ворожбы, Великого Бобрика, Глухова, Мирополья, Новых Басов, Орловки, Павловки, Сумов, Эсманьи, Юнаковки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,7 тыс. человек, 81 танк, 39 БМП, 70 БТР, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 установки РСЗО, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.

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    4 сентября 2024, 14:48 • Новости дня
    Австралийские журналисты незаконно проникли в Курскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Корреспонденты австралийского телеканала ABC, сопровождаемые украинскими военными, незаконно пересекли российскую государственную границу в Курской области и опубликовали репортаж о поездке.

    Уточняется, что журналисты австралийской вещательной корпорации ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг совершили противозаконное путешествие вглубь российской территории в сопровождении солдат ВСУ, передает ТАСС.

    Как сообщается в опубликованном на сайте медиакомпании материале, корреспонденты посетили населенный пункт Суджа в Курской области.

    Авторы репортажа признали, что их незаконное пересечение границы в будущем лишит их возможности легально посещать Россию.

    Ранее сообщалось, что журналисты британского Sun в сопровождении боевиков ВСУ также незаконно проникли в Суджу.

    Напомним, ФСБ возбудила дела против немецкого и украинского журналистов, незаконно проникших в Суджу.

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    6 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    Жительница Курской области рассказала о героизме бойцов «Ахмат»

    Tекст: Александра Юдина

    Жительница Большесолдатского района в Курской области поделилась историей о трех бойцах спецназа «Ахмат», которые своим мужеством помогли мирным жителям эвакуироваться из населенного пункта, захваченного ВСУ.

    По ее словам, местные жители были вынуждены спешно покидать свои дома из-за угрозы расстрелов, передает РИА «Новости».

    «Подруга рассказала, что пришлось убегать, потому что по селу ездили люди и расстреливали жителей мирных. А еще она рассказала, что были три «ахматовца», где-то на границе, а они держали оборону очень крепко. По словам подруги, пока люди были в селе, они «ахматовцы» ВСУ не пустили», – поделилась Андрианова.

    Ранее сообщалось, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.

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    6 сентября 2024, 14:04 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении потеряли до 300 военных за сутки
    ВСУ на Курском направлении потеряли до 300 военных за сутки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе боевых действий на Курском направлении потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, сообщило Минобороны.

    ВСУ потеряли два БТР, 10 боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в сторону Матвеевки и Ольговки, сорвала попытки атак в сторону Борок, Комаровки и Марьевки.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, БТР, две бронемашины и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гордеевки, Кругленького, Казачьей Локни, Косицы, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Новой Сорочины и Снагостя.

    Авиация и ракетные войска поразили в Сумской области резервы 22-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Боромли, Брусков, Гриценково, Глухова, Глыбного, Линово, Мирополья, Орловки, Ободы, Писаревки, Сумов, Хотеня, Юнаковки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли порядка 10,4 тыс. человек, 81 танк, 41 БМП, 74 БТР, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.

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    5 сентября 2024, 20:46 • Новости дня
    Зеленский снова позвал Россию на саммит по Украине

    Владимир Зеленский заявил о желании видеть представителей России на втором саммите по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил желание видеть представителей России на втором саммите по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью NBC News.

    «Обязательно там должны быть представители России... без российской стороны завершить эту войну дипломатически очень сложно», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости»

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не ведется подготовка второго «саммита мира» по Украине с участием российских представителей. Он добавил, что рассуждения об участии России в следующем подобном мероприятии инициировали участники первой конференции, которая завершилась безрезультатно.

    После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Глава МИД России Сергей Лавров также исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. 

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    5 сентября 2024, 10:56 • Новости дня
    Путин заявил о провале вторжения ВСУ в приграничные регионы России
    Путин заявил о провале вторжения ВСУ в приграничные регионы России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую область и другие приграничные регионы, чтобы отвлечь от наступления в Донбассе, однако у киевского режима ничего не вышло, заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.

    «Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях… Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», – передает РИА «Новости» его слова.

    Путин назвал священным долгом защиту приграничных регионов России от ВСУ.

    «Прежде всего мы должны думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от этих терактов», – отметил президент, подчеркнув, что священным долгом для ВС России является сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий.

    Так, глава государства отметил, что российские военные стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника из приграничья.

    Ранее Путин сообщил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    4 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    Стала известна позиция России на сессии Совета управляющих МАГАТЭ

    Москва поднимет вопрос об угрозах для Запорожской и Курской АЭС на сессии Совета управляющих МАГАТЭ

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев создает прямую и явную угрозу для двух российских АЭС: Запорожской и Курской. Об этом заявил и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

    «С точки зрения МАГАТЭ центральный вопрос не в том, в какой форме существует угроза мирному ядерному объекту, в данном случае АЭС, а в том, что она существует в принципе», – сказал Устинов, передает РИА «Новости»

    Он добавил, что дело не ограничивается намерениями Украины, а переходит в русло практических действий. «Прямая и явная угроза создается Киевом для двух российских АЭС – Запорожской и Курской», – подчеркнул Устинов.

    По его словам, Москва поднимет этот вопрос на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая стартует 9 сентября.

    Напомним, что ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС остается крайне сложной.

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    4 сентября 2024, 17:20 • Новости дня
    Су-25 ударили по скоплениям ВСУ в приграничье Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области нанесен удар штурмовиков Су-25, сообщило Министерство обороны России в среду.

    По скоплениям живой силы, бронетехники и автомобилей нанесен удар авиационными средствами поражения Су-25, указало ведомство, передает ТАСС.

    До этого ведомство сообщало о применении Су-25 в Курской области в конце августа.

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    6 сентября 2024, 06:42 • Новости дня
    ВС России уничтожили «Градами» подразделения ВСУ в Курской области

    Минобороны: ВС России уничтожили «Градами» подразделения ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки «Север» были уничтожены подразделения ВСУ, которые пытались закрепиться в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Расчеты «Град» находятся на круглосуточном дежурстве и наносят поражение по местам размещения ВСУ во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В этот раз расчеты РСЗО «Град» уничтожили подразделения противника, которые пытались закрепиться в приграничном районе Курской области.

    Командир отделения с позывным «Ватсон»  рассказал о большом количестве дронов ВСУ, которые охотятся за расчетами. По словам военного, кабина машины обшита броней, а у бойцов есть средства опознавания дронов, радиоэлектронной борьбы.

    Ранее Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области.

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    4 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Смирнов сообщил об уничтоженном дроне и авиабомбах ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области уничтожен украинский беспилотник и управляемые авиабомбы, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в среду.

    Средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон самолетного типа и две управляемые авиабомбы утром в приграничном районе региона, сообщил он в своем Telegram-канале.

    До этого в среду Минобороны России сообщало, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 450 человек.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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