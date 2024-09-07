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«Грады» сожгли позиции ВСУ в Курской области
Минобороны: «Грады» уничтожили позиции ВСУ в приграничном районе в Курской области
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой украинских террористических формирований в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.
Артиллеристы нанесли удары по маршрутам движения бронированной техники и кочующих огневых средств ВСУ. По словам командира батареи с позывным Нева, был поражен танк, удары наносились по колоннам с гаубицами M777 и другой иностранной бронетехникой, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО.