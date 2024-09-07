Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.7 комментариев
Артиллеристы уничтожили пункт дислокации ВСУ в зоне СВО
Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации подразделения и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве заявили, что ВСУ продолжают прятаться в гражданских постройках, где размещают свои подразделения. Российские военные производили одиночные выстрелы по бетонному сооружению, в котором разместилась группа военнослужащих ВСУ, которая была уничтожена, передает РИА «Новости».
Ранее ударом «Искандера» уничтожен склад безэкипажных катеров под Одессой.