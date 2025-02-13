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    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа потряс Европу
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
    Курс доллара к рублю сильно упал
    Эксперт объяснил санкции Зеленского против Порошенко
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня

    Разбитый батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Разбитый батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако из-за большого количества пропавших без вести и раненых пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

    13 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М

    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М, которые в будущем смогут выполнять функции легкого штурмовика в конфликтах низкой интенсивности.

    Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М находятся на этапе сборки, передает РИА «Новости». Модернизированные самолеты могут выполнять боевые задачи и позиционируются как легкие штурмовики, что делает их востребованными в конфликтах низкой интенсивности.

    Прототип Як-130М был впервые представлен на выставке «Армия-2024». Как сообщили в конструкторском бюро «Яковлев», самолеты оснащаются новыми системами и агрегатами. Ожидается, что срок первого полета будет определен после завершения изготовления первого образца и проведения наземных испытаний.

    По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, потенциальная емкость рынка для Як-130М составляет около 40 самолетов в год. В данный момент ведутся переговоры с несколькими странами Азии и Африки по возможным поставкам этой модели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Армии» представили проект Як-130М с расширенными боевыми возможностями. Ранее Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.

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    13 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Трамп сообщил о нежелании Москвы идти на временное прекращение огня на Украине

    Трамп прокомментировал позицию Москвы по прекращению огня на Украине

    Трамп сообщил о нежелании Москвы идти на временное прекращение огня на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговоров с президентом России Владимиром Путиным он предложил прекратить огонь на Украине. По его словам, Путин подчеркнул, что не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным, передает RT.

    Трамп отметил важность достижения долгосрочного и устойчивого мира в регионе. Он подчеркнул, что такие шаги должны включать участие всех сторон для обеспечения стабильности.

    Ранее глава Белого дома заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне. До этого Трамп подчеркнул, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    12 февраля 2025, 20:02 • Новости дня
    Зеленский решил строить украинское НАТО

    Зеленский назвал вступление Украины в НАТО маловероятным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США, и предложил альтернативу.

    Зеленский в интервью британскому журналу The Economist выразил мнение, что вступление Украины в НАТО маловероятно из-за позиции нескольких западных стран, в частности Венгрии, Германии и США. При этом он отметил, что в случае отказа во вступлении Украина должна «построить свою собственную НАТО», что подразумевает дальнейшее наращивание численности вооруженных сил, передает ТАСС.

    Зеленский также рассказал, что пока не получил конкретных предложений об урегулировании от команды президента США. Однако он выразил надежду, что сможет обсудить этот вопрос на предстоящих встречах.

    В среду министр обороны США Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

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    13 февраля 2025, 05:43 • Новости дня
    Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет

    Европейские державы потратят 3,1 трлн долларов на Украину и оборону за десять лет

    Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие, сообщило Bloomberg.

    Европейские страны, такие как Германия, Франция, Британия, Италия и Испания, могут столкнуться с необходимостью потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и укрепление собственных вооруженных сил в ближайшие десять лет, передает РИА «Новости». Эти расходы включают в себя 175 млрд долларов на восстановление украинских вооруженных сил и 230 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Украины.

    Помимо этого, предполагается, что 30 млрд долларов уйдут на возможное поддержание миротворческой группировки численностью 40 тыс. человек на Украине. Основная часть средств будет направлена на укрепление вооруженных сил ЕС, включая пополнение артиллерийских запасов, закупку систем ПВО и ракетных систем. Доля оборонных расходов в бюджетах стран ЕС может увеличиться до 3,5% от их ВВП.

    Агентство также отмечает, что если финансирование будет производиться за счет увеличения долга, то это может добавить дополнительные 2,7 трлн долларов к потребностям в заимствованиях крупнейших европейских членов НАТО. Анализ подчеркивает, что Европа не готова к исполнению таких обязательств, что может обнажить накопленные за годы проблемы в оборонной сфере.

    Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.

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    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    13 февраля 2025, 07:29 • Новости дня
    Украинцы забрали детей из вузов из-за мобилизации

    Tекст: Александра Юдина

    Украинцы массово забирают своих детей из учебных заведений, опасаясь мобилизации, рассказала жительница Житомира.

    Жители Украины начали забирать своих детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военные комиссары, передает РИА «Новости».

    По словам жительницы Житомира, улицы стали пустеть, мужчин практически не видно уже несколько месяцев, вне зависимости от возраста.

    Она отметила, что мальчиков стараются забрать из учебных заведений, чтобы скрыть их от военкоматов, которые на Украине называют ТЦК.

    Жительница Харьковской области также подтвердила, что спрятала своих сыновей с самого начала мобилизации. Она рассказала, что ее сыновья не выходят на улицу уже два года из-за страха быть пойманными для службы, хотя одному из них еще не было восемнадцати лет.

    Женщина подчеркнула, что в целях безопасности и для избежания мобилизации многие семьи в регионе предпочитают содержать мужчин дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о новых условиях для привлечения молодежи в армию, включая финансовые бонусы и льготы. Украинские СМИ опубликовали список условий, которые предусмотрены контрактами с вооруженными силами Украины для 18-летних украинцев. Минобороны Украины официально объявило о контрактах ВСУ для 18-летних.

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    12 февраля 2025, 22:51 • Новости дня
    Украина ввела санкции против Порошенко

    СНБО Украины наложил санкции на Порошенко по подозрению экс-президента в госизмене

    Украина ввела санкции против Порошенко
    @ AP Photo/Piotr Molecki/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Петра Порошенко (в РФ признан участником террористического обвинения), предполагая его причастность к государственной измене.

    Введенные санкции против Петра Порошенко, экс-президента Украины и главы оппозиционной партии «Европейская солидарность», предположительно, связаны с обвинениями в государственной измене, передает РИА «Новости».

    По сообщениям СМИ, обсуждение санкций в отношении Порошенко велось в офисе Зеленского еще в январе. «Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко. Предположительно, что речь может идти о статье «Государственная измена», – говорится в публицаии Forbes.

    Ранее Порошенко вручили 15 повесток в ГБР и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.

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    13 февраля 2025, 08:10 • Новости дня
    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ

    Минобороны сообщило о 12 ударах ВСУ по колонне машин, которые обеспечивали безопасность экспертов МАГАТЭ

    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов, сообщило Министерство обороны.

    По данным Минобороны, ВСУ нанесли 12 ударов по колонне машин, которая обеспечивала безопасность экспертов МАГАТЭ. Атака произошла в среду, при этом использовались ударные беспилотники и артиллерия, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что именно преднамеренные действия Киева стали причиной срыва ротации экспертов международного агентства, указав, что Москва выполнила все свои обязательства по обеспечению безопасности.

    С 8 часов 45 минут рабочая группа Минобороны России прибыла к ранее согласованному с украинской стороной месту встречи в районе Каменского (35 км юго-восточнее Запорожья) и находилась в 2,4 км южнее от места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.

    С 8.50 до 9.55 подразделением инженерной разведки была проведена проверка дороги и места встречи экспертов МАГАТЭ, в то же время украинская колонна с прибывающими инспекторами МАГАТЭ была остановлена в районе Новоалександровки.

    Украинская сторона заявила о якобы ведущемся обстреле, что остановило их колонну. Российская колонна продолжила движение, но была обстреляна минометом и атакована дронами, о чем сообщили координатору встречи от МАГАТЭ.

    За время движения по маршруту российская колонна подверглась 12 атакам артиллерии, минометов и FPV-дронов.

    В результате, в связи с невозможностью обеспечить безопасность, было решено вернуть российскую группу.

    Автомобили рабочей группы получили повреждения. Обстрелы и атаки вынудили российскую сторону отказаться от проведения ротации экспертов и вернуться в исходную точку.

    Оборонное ведомство опубликовало кадры, подтверждающие применение ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне.

    Ранее в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на среду ротация инспекторов на Запорожской АЭС была отменена из-за обострения военной ситуации.

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    13 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»

    Хегсет заявил, что стремление к миру с Россией не является «предательством Украины»

    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Речь идет не о «предательстве», а о признании необходимости мира и участия всего мира и США в его достижении через переговоры, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, конфликт на Украине стал «перезагрузкой» для НАТО и моментом «осознания того, что этот альянс должен быть крепким, сильным и реальным», передает The Guardian.

    Он также высоко оценил президента США, как «лучшего переговорщика на планете», за его усилия по объединению сторон в поиске мира. Однако министр столкнулся с вопросами журналистов о том, что быстрые усилия по достижению мира и переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут рассматриваться как предательство Украины.

    «Это ваши слова, не мои. Это точно не предательство», – заявил Хегсет.

    Он подчеркнул, что речь идет не о предательстве, а о признании необходимости мира и участия всего мира и США в его достижении через переговоры.

    Ранее Хегсет выразил надежду на мир на Украине после диалога Москвы и Вашингтона.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО.

    Как писала газета Politico, Вашингтон объявил о начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, призвав Украину уступить территории, чем шокировал европейских союзников.

    The Financial Times писала, что европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе.

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    13 февраля 2025, 09:49 • Новости дня
    В Крыму оценили слова главы Пентагона «о границах Украины»

    Первый замглавы парламента Крыма Цеков назвал признанием правды слова Хегсета о границах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал признанием правды слова министра обороны США Пита Хегсета о том, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично.

    Цеков прокомментировал слова министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности возвращения Украины к границам до 2014 года, передает РИА «Новости».

    По его словам, что шеф Пентагона фактически признал правду, добавив, что в Минобороны США наконец-то соглашаются с тем, что территории, вернувшиеся в состав России с 2014 года, навсегда воссоединились с исторической родиной.

    Цеков также отметил, что нынешнее заявление Хегсета является честным и лишенным обмана, что, как считает Цеков, ранее было характерно для команды предыдущего президента США Джо Байдена.

    Ранее министры иностранных дел ряда европейских стран и представители ЕС на совещании Weimar+ по безопасности подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

    Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что министр обороны отметил нереалистичность возврата Украины к границам до 2014 года с точки зрения США и подчеркнул желание американского президента завершить конфликт.

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    12 февраля 2025, 19:32 • Новости дня
    Зеленский не признал жажду власти

    Зеленский заявил об отсутствии «болезни власти»

    Зеленский не признал жажду власти
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский заявил, что не испытывает жажды власти, несмотря на истекший срок полномочий в мае 2024 года.

    В интервью британскому журналу The Economist он ответил на вопрос, сохраняется ли у него стремление к власти. «У меня нет никакой болезни, связанной с властью», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

    В феврале американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет диктаторские черты, включая запрет религиозной конфессии и ликвидацию политических оппонентов.

    Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Владимир Зеленский не может предоставить доказательства своей легитимности, тем самым признавая свою нелегитимность.

    Напомним, Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что выборы президента Украины состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров.

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    13 февраля 2025, 02:42 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о снижении качества ВСУ в Курской области

    Насильно мобилизованные украинские военные чаще сдаются в плен в Курской области

    Алаудинов сообщил о снижении качества ВСУ в Курской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении, сообщил начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, увеличение числа сдающихся говорит о снижении качества украинских подразделений, задействованных в боях в Курской области, передает ТАСС.

    Он отметил, что среди плененных редко встречаются представители элитных украинских подразделений. Солдаты ВСУ часто воспринимают сдачу в плен как «второй билет в жизнь» и предпочитают этот путь при малейшей возможности. Однако, даже взятых в плен военнослужащих их сослуживцы стараются не допустить до точки эвакуации, обстреливая их с применением всех имеющихся средств, чтобы те не смогли вернуться, и чтобы другие бойцы не последовали их примеру, подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

    По мнению Алаудинова, вывод плененных украинских солдат с линии фронта представляет собой серьезную сложность из-за постоянной угрозы артобстрелов и работы дронов. Он также указал, что противник не всегда держится до последнего из-за этих обстоятельств. Алаудинов охарактеризовал ситуацию как тяжелую и отметил, что обстоятельства боя часто усложняются действиями украинских сил, стремящихся помешать эвакуации.

    Ранее сообщалось, что ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино. Как писала газета ВЗГЛЯД, раненный российский солдат эвакуировал мирных жителей из Курской области, несмотря на серьезные ранения, полученные в бою. ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из-за мести за свои потери, об этом сообщалось ранее. Рядом с телами убитых жителей Русского Поречного нашли флаг так называемого «Грузинского легиона».

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    12 февраля 2025, 23:45 • Новости дня
    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции на фоне войны

    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность

    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции на фоне войны
    @ Petro Poroshenko/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Петр Порошенко (в РФ признан участником террористического обвинения) обвинил Владимира Зеленского в коррупции и призвал его отчитаться за свои действия, подчеркнув, что украинский народ задаст все необходимые вопросы.

    Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в коррупции и в попытках переложить ответственность за свои ошибки, передает РИА «Новости».

    Порошенко выразил мнение, что Зеленский полностью игнорировал проблемы армии в первые три года своего президентства, сосредоточившись на строительстве дорог.

    «Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на него», – отметил экс-президент, добавив, что Зеленский развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров и приказал арестовывать боевых командиров.

    Кроме того, Порошенко подчеркнул, что настало время, когда Зеленский должен отвечать за свои действия и перестать обвинять предшественников. По его словам, украинский народ не оставит эти вопросы без внимания. Он также отметил, что обвинения касаются коррупции в условиях, когда у армии критически не хватает ресурсов для защиты страны.

    Ранее стало известно, что СНБО Украины наложил санкции на Порошенко по подозрению экс-президента в госизмене. Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президенту Украины вручили 15 повесток в ГБР и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.


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    13 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко

    Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко, Медведчука и других лиц

    Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) лишится государственных наград и активов по указу Владимира Зеленского, который ввел бессрочные санкции против политика.

    Согласно указу Владимира Зеленского, опубликованному на его сайте, введены бессрочные санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которые включают 17 ограничительных мер. В числе этих мер – запрет на приобретение земельных участков, ограничение торговых операций и полное прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг, передает ТАСС.

    Указ о санкциях касается не только Порошенко, но и ряда других лиц. В санкционный список попали бизнесмены Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), Константин Жеваго и бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов. Эти лица также внесены в перечень экстремистов и террористов в России.

    Документ также упоминает о санкциях против экс-руководителя запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Он, как и Порошенко, лишился своих активов и наград.

    Ранее СНБО Украины наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко по подозрению в госизмене.

    Порошенко вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.

    Петр Порошенко, в свою очередь, обвинил Владимира Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность.

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    13 февраля 2025, 09:25 • Новости дня
    Economist: Разговор президентов России и США встревожил Украину и Европу

    Economist: Телефонный разговор Путина и президента США вызвал страх у украинских чиновников

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США, сообщил Economist.

    Издание пишет, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера вызвал тревогу среди украинских и европейских чиновников. Они опасаются, что США могут изменить свою политику в отношении конфликта на Украине и оставить Киев без поддержки, передает ТАСС.

    Журнал Economist пишет, что в Киеве и столицах европейских стран опасения относительно положения Украины возникли еще во время предвыборной кампании в США. Ситуация ухудшилась после того, как 12 февраля президент США провел телефонные переговоры с Путиным, не консультируясь с Украиной, и объявил о немедленном начале переговоров об окончании войны.

    По данным издания, президент США пытается нормализовать отношения с Россией без получения ощутимых уступок. Украинские чиновники боятся, что дальнейшие решения будут приниматься без участия Киева, что может негативно сказаться на будущем страны.

    «Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», – заявил изданию неназванный украинский чиновник.

    Ранее президенты России и США обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и международные вопросы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Глава Белого дома заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Американский лидер провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Америка приняла переговорную позицию России.

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