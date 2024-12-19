Скоростной поезд «Аврора» начал курсировать между Москвой и Петербургом

Двухэтажный поезд «Аврора» отправился в первый рейс из Москвы в Петербург

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает РИА Новости, скоростной двухэтажный поезд «Аврора», принадлежащий «Федеральной пассажирской компании», отправился в первый рейс из Москвы в 13.50 и прибудет в Санкт-Петербург через 5 часов 30 минут. Пассажирские перевозки будут осуществляться дважды в день по «зеркальному» расписанию, обеспечивая отправления из обоих городов в 6.00 и в 13.50.

Поезд состоит из 15 вагонов, разделенных на несколько категорий: с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купе, СВ и вагон-бистро. Каждый вагон вмещает до 1200 пассажиров. В стандартных вагонах пассажирам предоставляются кресла с регулируемым углом наклона спинки, откидными столиками и розетками с портами USB.

В вагонах улучшенной компоновки кресла могут разворачиваться на 180 градусов. Также в наличии есть отдельное одноместное купе, оборудованное спальным местом и телевизором. Таким образом, «Аврора» предлагает путешественникам широкие возможности для комфортной поездки на маршруте Москва – Санкт-Петербург.

В июне в РЖД сообщили о возрождении скоростного поезда «Аврора», который курсировал между двумя столицами с 1963 по 2010 годы, но с одноэтажными вагонами.