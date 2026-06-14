Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Евраев: Движение из Ярославля в сторону Москвы открыто
В Ярославле отменили запрет на движение транспорта на выезде в сторону Москвы, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Силы противовоздушной обороны перехватили большинство вражеских аппаратов над регионом, однако падение дронов привело к возгоранию на территории промышленного резервуара с топливом, указал Евраев в Max.
Пострадавших среди мирного населения нет. Специальные службы оперативно приступили к ликвидации пожара на промышленном объекте.
Движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы полностью восстановлено. Ранее введенные ограничения на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой сняты.
Напомним, в ночь на воскресенье Ярославская область подверглась атаке украинских БПЛА, перекрывалось движение на выезде из этого города в столицу.