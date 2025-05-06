Индия начала военную операцию на территории Пакистана

Tекст: Антон Антонов

Минобороны Индии сообщило, что атаковало девять объектов на территории Пакистана. При этом Индия заверила, что наносит удары только по «по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и осуществлялись террористические атаки против Индии». Индия заявила, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. Удары Индия назвала «целенаправленными» и «взвешенными». Подчеркивается, что действия Индии «не носили эскалационного характера», передает РИА «Новости» со ссылкой на Geo News.

Армия Пакистана подтвердила нанесении ракетного удара со стороны ВВС Индии. При этом генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары «по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахвалпуре, Котли и Музаффарабаде в трех местах с воздуха».

«Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана», – заявил он, отметив, что Пакистан «ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет».

Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Международный аэропорт Исламабада закрыт, все рейсы перенаправляются в аэропорт Карачи, передает ТАСС со ссылкой на Samaa TV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение отношений между двумя странами связано с терактом возле города Пахалгам в Джамму и Кашмире, где боевики напали на туристов. Пакистан отверг обвинения со стороны Индии в причастности к теракту.

