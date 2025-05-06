Пакистан отверг обвинения в причастности к теракту в Индии

Tекст: Антон Антонов

«Мы категорически отвергаем попытки Индии обвинить Пакистан в террористической атаке 22 апреля, которую осудили как Пакистан, так и все члены Совбеза», – приводит слова Ахмада ТАСС.

Ахмад подчеркнул, что обвинения со стороны Индии не имеют под собой доказательств и являются политически мотивированными заявлениями, призванными служить ее стратегическим целям. Пакистан осудил теракт, как и все члены Совбеза ООН, отметил Ахмад.

По словам дипломата, Исламабад не заинтересован в конфронтации с Индией, однако готов отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность на основании статьи 51 Устава ООН.

Ахмад сделал эти заявления после закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН, на которых обсуждалось обострение ситуации между Индией и Пакистаном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан попросил провести экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением конфликта с Индией. Усиление напряженности связано с терактом возле города Пахалгам в Джамму и Кашмире, где боевики напали на туристов.