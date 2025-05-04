Пакистан запросил экстренное заседание СБ ООН на фоне обострения конфликта с Индией

Tекст: Мария Иванова

Запрос Пакистана о проведении специального заседания Совета Безопасности ООН был направлен в связи с ухудшением ситуации в отношениях с Индией, передает ТАСС. Дипломатический источник в Совбезе ООН сообщил, что дата возможного заседания пока не определена.

По словам источника, представители Пакистана рассчитывают на обсуждение сложившейся ситуации на высоком уровне. Ожидается, что после согласования деталей вопрос будет поставлен официально на повестку дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Индии прекратили сброс воды через плотину Баглихар на границе с Пакистаном после решения о приостановке действия договора о водах Инда.

Ранее Минобороны Индии сообщило о десяти ночах подряд нарушений перемирия на линии контроля и открытии огня в нескольких районах Кашмира.

3 мая министры иностранных дел России и Индии, Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар, обсудили ситуацию между Нью-Дели и Исламабадом после теракта под Пахалгамом.