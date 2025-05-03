Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Лавров и глава МИД Индии обсудили обострение индийско-пакистанских отношений
В ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар уделили особое внимание обострившейся ситуации между Нью-Дели и Исламабадом после недавнего теракта под Пахалгамом.
Телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Субраманьяном Джайшанкаром состоялся 2 мая, сообщается на сайте МИД России.
Стороны обсудили как текущее состояние российско-индийских отношений, так и обострение индийско-пакистанских отношений, возникшее после теракта возле города Пахалгам.
В сообщении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Лавров призвал Нью-Дели и Исламабад урегулировать разногласия политико-дипломатическими средствами – на двусторонней основе, с учетом положений Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.
Кроме того, в ходе беседы обсуждался график предстоящих контактов между Россией и Индией на высшем и высоком уровнях.
Ранее французский геополитик Александр дель Валль заявил, что Россия – единственная страна, способная выступить посредником между Индией и Пакистаном на фоне обострения напряженности после теракта в Кашмире.
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