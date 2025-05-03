Лавров и глава МИД Индии обсудили обострение индийско-пакистанских отношений

Tекст: Вера Басилая

Телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Субраманьяном Джайшанкаром состоялся 2 мая, сообщается на сайте МИД России.

Стороны обсудили как текущее состояние российско-индийских отношений, так и обострение индийско-пакистанских отношений, возникшее после теракта возле города Пахалгам.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Лавров призвал Нью-Дели и Исламабад урегулировать разногласия политико-дипломатическими средствами – на двусторонней основе, с учетом положений Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.

Кроме того, в ходе беседы обсуждался график предстоящих контактов между Россией и Индией на высшем и высоком уровнях.

Ранее французский геополитик Александр дель Валль заявил, что Россия – единственная страна, способная выступить посредником между Индией и Пакистаном на фоне обострения напряженности после теракта в Кашмире.

Власти Индии ввели временный запрет на все пакистанские рейсы почти на месяц.

Министр информации Пакистана заявил о поступлении сведений о подготовке военной атаки Индии в ответ на недавний теракт в Джамму и Кашмире.