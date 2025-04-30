Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.40 комментариев
Министр Пакистана рассказал о готовящейся атаке Индии на страну
Пакистанский министр сообщил о возможной атаке Индии в ближайшие часы
Министр информации Пакистана заявил о получении достоверных данных о готовящейся военной атаке Индии, связанной с недавним терактом в Джамму и Кашмире.
Пакистан располагает подтверждением, что Индия намерена нанести военный удар в течение суток-полутора, используя инцидент в Пахалгаме как предлог, передает РИА «Новости». Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар написал в соцсети X, что страна получила достоверную информацию о планах Нью-Дели атаковать в течение ближайших 24-36 часов.
Тарар подчеркнул: «Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога». Министр заверил, что в случае любой агрессии Исламабад даст решительный ответ.
Обострение ситуации последовало вслед за терактом 22 апреля в Джамму и Кашмире, где вооруженные боевики атаковали туристов, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка, связанная с запрещенной в России «Лашкар-и-Тайба».
В ответ на теракт индийские власти приняли меры против Пакистана, включая высылку военных атташе, приостановили действие договора о водных ресурсах в бассейне Инда и закрыли транзит через Аттари. В ответ Пакистан объявил о приостановке всех двусторонних соглашений, закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и пригрозил, что любые попытки лишить страну воды будут расцениваться как акт войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Пакистана уничтожили индийский беспилотник на линии контроля в Кашмире на фоне недавних боестолкновений и дипломатических обострений, Пакистан укрепил свои войска в ответ на прогнозируемое наступление Индии, объявленное на высшем уровне в стране, а теракт в 2019 году спровоцировал боевые действия между Индией и Пакистаном, и нынешняя атака боевиков в Кашмире требует от индийских властей не менее жесткой реакции, вплоть до возможных ударов по лагерям боевиков.