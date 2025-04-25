Эксперт спрогнозировал развитие конфликта между Индией и Пакистаном

Политолог Куприянов: Обострение между Индией и Пакистаном ограничится перестрелками на границе

Tекст: Анастасия Куликова

«Жесткая реакция Нью-Дели на теракт в Кашмире объясняется в первую очередь внутриполитическими мотивами», – отметил Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН. По его словам, премьер Нарендра Моди хочет показать себя сильным лидером, который намерен пресечь подобные нападения боевиков в будущем и обеспечить безопасность граждан.

При этом собеседник обратил внимание на реакцию Пакистана – власти исламской республики открестились от причастности к событиям 22 апреля. Но Индия настаивает: у нее есть доказательства обратного.

«Дели приводит подтверждения тому, что на пакистанской территории готовят боевиков, власти их обеспечивают деньгами и оружием. В Исламабаде особо не скрывают, что поддерживают кашмирскую борьбу за свободу», – напомнил эксперт.

«Вместе с тем, исламская республика в ответ выдвигает аналогичные претензии к индийскому руководство: те, по их версии, помогают белуджистанским сепаратистам, которые ведут террористическую деятельность на пакистанской территории. Индийцы точно так же это отрицают», – добавил Куприянов.

Он уточнил: с точки зрения Нью-Дели очевидно, что за терактом стоит Исламабад – «если не напрямую, то по крайне мере как страна, которая поддерживает боевиков». «Тем более, идентифицированы трое из четырех нападавших, и двое из них – граждане Пакистана», – заметил спикер.

Аналитик напомнил, что нападение в 2019 году спровоцировало боевые действия между странами. «Сейчас основной вопрос состоит в том, что индийские власти будут делать дальше. Жесткой реакцией на теракт шесть лет назад Индия поставила себе планку, которую она не может теперь снизить», – считает Куприянов.

Перестрелку на границе пока не стоит расценивать как начало войны. «Стороны подписали соглашение о прекращении огня в 2021 году. Но периодически случались инциденты: например, около трех недель назад пакистанский патрульный зацепил ногой сигнальную мину, после чего случилась пограничная стычка. Другими словами, Индия и Пакистан не первый год находятся в таком сложном состоянии», – напомнил он.

По его мнению, нынешнее обострение ограничится перестрелками на границе. Собеседник также не исключает, что Нью-Дели может провести операцию с применением беспилотников или задействовав спецназ. «Речь пойдет об ударе по лагерям боевиков», – допустил эксперт. «Я думаю, эскалационная спираль все же не будет раскручиваться. Никому не нужна ядерная война», – заключил Куприянов.

Напомним, напряженность между Нью-Дели и Исламабадом резко возросла после теракта 22 апреля в Джамму и Кашмире. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек. Газета Hindustan Times сообщила, что индийские спецслужбы нашли доказательства причастности Пакистана к произошедшему.

«Мы отследили цифровой след нескольких конспиративных квартир в Музаффарабаде и Карачи, которые были ключевыми центрами для предыдущих крупных атак «Лашкар-и-Тайба» (признана террористической и запрещена в России) в Индии, которые контролируются пакистанской армией и Межведомственной разведкой Пакистана», – сказал один собеседников издания.

Он отметил: предварительный судебно-медицинский анализ и показания выживших показали, что пятеро террористов были хорошо экипированы, имели автоматическое оружие, включая автоматы АК, и сложные средства связи, а некоторые из них были одеты в форму военного образца.

В ответ на теракт индийское правительство ввело ряд ограничений против Пакистана: сократило численность дипломатического персонала с 55 до 30 человек, приостановило действие договора о водах реки Инд и закрыло единственный функционирующий сухопутный КПП «Вагах–Аттари». Кроме того, всем гражданам Пакистана, находящимся в Индии по визам Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии, был дан срок до 1 мая на выезд.

Исламабад принял ответные шаги: власти закрыли воздушное пространство для индийских самолетов, а также приостановили всю торговлю с Индией. Руководство республики заявило, что воспримет как акт войны попытки Дели остановить поток воды реки Инд. От стабильности водоснабжения в значительной степени зависят сельское хозяйство и энергетика страны.

После этих предупреждений Индия перекрыла поток реки Инд. О этом сообщило агентство ANI News. Это первый случай подобной блокады с момента подписания Договора о водах Инда в 1960 году, который обязывал обе страны делить водные ресурсы несмотря на политические разногласия.